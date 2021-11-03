美國波士頓2日舉行市長決選，台裔女市議員吳弭成功擊敗對手喬治，成為該市200年來首位女市長。事實上，根據市長初選時的民意調查，除了各候選人的政見之外，選民最想知道的莫過於吳弭的家庭生活。然而，卻意外發現新市長一家人竟都是學霸，男生畢業於耶魯商學院，女生則是哈佛法學博士(J.D)。

吳弭畢業於哈佛大學法學院，求學時期的恩師華倫也是引領她踏入政壇的人，她的老公佩瓦斯基（Conor Pewarski）則畢業於耶魯商學院。由於兩人非常低調，故不知這對伉儷是如何相識與相戀，僅知道兩人愛情長跑多年，並在吳於2012年自哈佛畢業前訂婚。

作為長女的吳弭自哈佛大學畢業後，為了照顧患有思覺失調的母親而與妹妹搬回芝加哥居住，到2009年才返回波士頓。這段期間她與佩瓦斯基如何經營感情，外界不得而知，僅知道兩人於2011年11月訂婚，隔年9月才結婚，2022年將是二人結褵10周年紀念。

根據佩瓦斯基社群軟體自介，現年36歲的他任職於東波士頓儲蓄銀行已有8年；此前，他則在富國銀行集團就職(2010至2013年)。現在夫婦兩人與2個孩子、吳弭母親，一同居住在波士頓的羅森戴爾區。

吳弭在2014年迎來長子Blaise，次子則誕生於2017年。在競選網頁上，她談到促成自己投入市長選舉的動力之一就是這對寶貝兒子。她表示，「作為布萊斯(Blaise)與凱斯(Cass)的母親，我每天都感到家庭與體系奮戰的迫切性，以及傾聽家庭聲音的重要性，甚至是建立健康、安全與富有彈性的社區溝通管道重要性。是時候站出來領導這些事了」。

在吳的IG上，常常可以看到她曬兒子的照片。隨著2個孩子重返校園，她在IG上寫著「今天早上有點緊張，但我們做到了，祝福所有家中有小孩上幼稚園的家庭，開學第一天愉快」。