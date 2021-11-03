台北富邦銀行今年全台走透透的30場「小富翁理財營」（3）日開跑，由北富銀行銷長吳薏菱化身金融導師，帶領第一批小富翁認識今年融入永續亮點的課程地圖。結合聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals SDGs），落實優質教育，今年小富翁理財營改以動畫、有獎徵答等趣味活動形式，深入淺出的轉譯金融與永續專業資訊，藉由雙向互動，讓小朋友們與金融知識更親近、對永續概念更感興趣。

為使小朋友可以學以致用，北富銀同步推出專屬小富翁的理財優惠方案，於營隊活動期間內新開立小富翁帳戶且綁定e家付，並完成活動登錄，即可獲得樂高或誠品禮券等限量好禮；若完成指定外幣任務還可參加當月抽獎，有機會把Switch和iPad Air帶回家。

北富銀也在近三個月的活動期間，開放小富翁家長免費預約金融專家，提供家長一對一的理財諮詢服務。北富銀表示，報名小富翁理財營的家長裡，近七成的家長已預約諮詢，最關注的前三大議題分別為置產（36.7％）、子女教育（35.6％）、退休規劃（22.2％），希望能透過北富銀專家的分析，提出個人化理財建議。

北富銀持續關注全球趨勢，從近年來日趨成熟的數位浪潮，到當今最受矚目的永續議題，都集結在小富翁理財營課程，推廣理財教育的同時，也接軌最新永續金融議題。北富銀強調，金融價值不僅是在投資理財層面，更重要的是讓資金的運用帶給社會正向影響力。

今年北富銀率先將ESG元素融入小富翁理財課程中，導入「一筆消費就是一張選票」的概念，引導小朋友透過消費，為支持永續理念及作為的商家和產品投下肯定的一票，鼓勵小富翁們選擇環境友善、重視人權、嘉惠在地的商家與產品，透過消費做出對社會的正向貢獻。配合這次遍及全台的課程安排，北富銀也期待擴大推廣ESG的觀念，傳遞「永續在心才是真富有」的新一代小富翁精神。

北富銀致力落實SDGs目標，早於1998年即領先國內銀行開辦「小富翁理財營」，為超過6300位小富翁養成健全的理財觀。另外，秉持著「從做中學」的精神，北富銀今年除維持深受小朋友喜愛的「小小行員體驗」課程，讓小朋友化身迎賓接待、臨櫃人員或客戶，實際演練簡易金融服務之外，也將其他知識型課程改由各項互動方式進行，讓小朋友在沒有上課壓力的自在環境，透過實際案例獨立思考、從實踐中學習。參加的小朋友反映，比起單純聽課，更喜歡透過遊戲方式來參與，也對課程內容有更深刻的印象。

呼應這次小富翁理財營的全新課程內容與方式，今年北富銀於活動期間搭配推出小富翁理財專屬優惠方案，11月提供於當月新開立小富翁帳戶者且於11月底前綁定e家付並完成活動登錄之前200名可獲得樂高玩具1組；12月更擴大至前400名於當月新開立小富翁帳戶者，一樣完成e家付綁定及活動登錄，可獲誠品電子即享券200元。此外，小富翁客戶於活動期間內完成指定外幣任務，如：換匯或辦理外幣定存，當月可享1次抽獎機會，獎項囊括Switch等。北富銀希望讓小朋友們透過開立自己專屬帳戶，培養良好的儲蓄習慣，建立正確理財觀念。