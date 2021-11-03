因應大陸自今年9月20日起暫停我國釋迦與蓮霧輸入，農委會已推動「開拓外銷新興市場」、「全面強化國內行銷」及「啟動多元加工」等各項措施，相關因應措施都經過充分規劃，並與相關業者溝通執行細節，將積極落實推動。

農委會特別強調，在拓展釋迦外銷新產品與新市場方面，雖然鳳梨釋迦品質適合外銷的主要產季還未開始，但已多次與駐外單位、外貿協會、地方政府、外銷業者、產業團體及農民團體進行討論，將配合鳳梨釋迦產期，透過加碼提供外銷獎勵與改善儲運技術，開拓遠距新興市場，加強研發冷凍與加工釋迦產品，避免鮮果外銷受檢疫條件限制。

另針對重要目標市場加強辦理拓銷活動等具體措施，以外銷鮮果與冷凍釋迦共5000公噸為目標，銷往日本、美國、新加坡、馬來西亞、加拿大、香港及澳門等地市場，該會籲請地方政府共同合作，穩定釋迦產地價格與農民收益。

農委會表示，除了積極開拓外銷新興市場，也鼓勵加工業者提高收購數量，導入冷鏈管理及加工技術，以開發各項加工產品，提高多元加值利用。此外，農委會也透過成立預購平台，以及與量販通路及電商業者合作，全面強化國內行銷通路，例如9月23日成立的「好釋連蓮」預購平台，截至11月1日止，鳳梨釋迦預購數量已經達到92578箱（每箱6公斤），該會強調鼓勵國人持續踴躍訂購，以便在產期開始時享用到營養豐富及味美質優的釋迦，用具體行動來支持農民。

農委會強調，面對大陸不符正常國際貿易規範的做法，地方政府本應與中央積極合作，保障農民權益，而非唱和中國大陸，誣指我國農產品品質不佳。