雲林縣水林鄉黃金蝙蝠生態館響應政府綠能政策，在屋頂設置太陽能發電裝置，最近又以植栽打造1片綠牆，綠牆以攀附植物為主，設於蝙蝠館西側，可減少西曬陽光，有效降低溫度，因此蝙蝠館很少開冷氣，將配合環境教育活動做為示範綠建築。

黃金蝙蝠生態館通過國家級的「環境教育設施場所認證」，是水林鄉最具特色的場館，4年前配合綠色能源政策，在館舍屋頂上裝設2處太陽能發電裝置，1天至少可以產生10度電力，除了自用還可供給鄰近的誠正國小，用綠能來敦親睦鄰，大獲好評。

蝙蝠館負責人張恒嘉表示，蝙蝠館屋頂藉由太陽能板阻隔陽光，但西側牆壁的日曬時間相當長，是造成館內悶熱的主因，因此規畫打造1片綠牆，去年開始培育攀附植物，不料今年5月天氣高溫又缺水，攀附植物生長情況不佳，直到最近2、3個月才順利生長，形成1片綠意盎然的綠牆。

目前蝙蝠館屋頂除了有太陽能板，還裝設了自然排風扇，運用熱對流驅動排掉館內熱氣，

未來計畫在屋頂上也植栽打造綠屋頂，不過綠屋頂的面積更大，需考量台灣經常有颱風與豪大雨情況，事先做好防風與排水設施才能進行施工。

張恒嘉說，綠牆不僅可降低溫度，搭配仿岩石的窗框，外觀有如古代城堡圍牆，古色古香，已成為遊客打卡景點。未來將配合環境教育活動，作為太陽能發電與綠牆合而為一的示範綠建築，推廣綠色能源生活，讓綠能不僅是政策，更是1種走入民眾日常的生活理念。