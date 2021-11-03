大陸網紅「辦公室小野」是吃播界相當有名的人物，除了撞臉女星劉詩詩，在辦公室裡利用各種非廚具的工具製作料理，像是飲水機、電腦主機或電鑽等，掀起熱潮，但2019年有兩名少女模仿用鋁罐烤爆米花，發生嚴重爆炸1死1傷，小野也變眾矢之的；事後小野和死傷者家屬達成和解，經過2年，小野今（3）日在臉書驚喜曬出結婚照，幸福模樣看起來已走出當年陰霾。

辦公室小野（本名周曉慧）2016年從四川師範大學畢業後，因緣際會下成為一名美食影片博主，她以在辦公室用特殊方式料理食材的影片爆紅，2017年就拿下多個新媒體獎項肯定，還有YouTube最佳金色百萬粉絲獎；但2019年8月有兩名少女在家用酒精燈、鋁罐烤爆米花，豈料操作不當，酒精爆炸，造成1死1傷的悲劇。

辦公室小野在爆米花事件後，事隔2年出嫁當幸福人妻。(圖/ 摘自Ms Yeah臉書)

事後被網友挖出死傷者疑似仿效小野在2017年的影片「可樂罐爆米花」，她瞬間從天堂跌落谷底，被指控是殺人犯，儘管她對於影片沒有加上安全警示，害小孩模仿釀成憾事道歉，但還是澆不熄民眾怒火；後來小野透過同事和表哥跟死傷者聯繫，願意進行人道主義幫助，並簽下和解協議，大眾才漸漸忘記此事，她卻也跌下神壇，人氣不如以往。

在少女炸死事件後，辦公室小野在經過下架有安全疑慮影片、停更一段時間後，才默默繼續拍影片，還是有不少忠實粉絲支持；前段日子小野就有透露準備結婚的喜事，今日她在臉書驚喜曬出和另一半簡單但溫馨的結婚照，身披白紗和化著精緻妝容的她，原本就有張明星臉的她更不輸女星，她也感謝大家的祝福，雀躍地喊話「繼續野下去吧」。