中央宣布11月2日起八大行業符合防疫管理可有條件的開放營業，新北市政府配合中央防疫指引，今宣布有條件開放無陪侍服務的舞場、三溫暖、夜店等特種營業場所，採復業申請制，後續也加強輔導查察，若違反防疫措施者，將依傳染病防治法處罰。

經濟發展局長何怡明表示，除在10月5日就已開放復業申請的視聽歌唱業外，中央開放的八大行業，含舞廳、舞場、三溫暖、酒家、酒吧、特種咖啡茶室等，新北共有68家，經發局將受理無陪侍服務的業者申請復業，經審核後業者須將核准公文張貼於營業場所明顯處，即可營業。

何怡明指出，依照中央防疫管制措施規範，業者須執行實聯制、量測體溫、除飲食外全程戴口罩等共通性原則，且從業人員至少完成接種1劑疫苗滿14天等，首次服務前應提供3日內抗原快篩（含家用快篩）或 PCR檢驗陰性證明；另復業後的防疫管理，從業人員如未完整接種 2 劑疫苗者，須每週 1 次抗原快篩（含家用快篩）或 PCR 檢驗。同時也要求進入八大場所之消費者，應提供至少接種 1 劑疫苗證明且滿 14 天證明。

何怡明補充，酒家、酒吧、舞廳等營業型態有提供陪侍服務的業者，仍可向經濟發展局提出復業申請，但在中央未公告開放有陪侍服務之前，仍不得提供陪侍服務。

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