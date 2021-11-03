嘉義市政府提出「嘉義市地方創生計畫」4大提案，獲中央核定17項共補助7333萬9100元，地方配合自籌3003萬6200元及民間投資319萬，總計1億656萬5300元推動創生，市長黃敏惠表示，市府於2020年啟動地方創生，持續透過地方創生等策略，培育人才及創新產業。

嘉義市長黃敏惠於3日到市議會定期會進行施政報告，提及市府今年持續招商引資，陸續有企業大廠與全國性連鎖店進駐嘉義市，並透過培力青年職能與協助創業、文創與社企、地方創生與場域活化等策略，培育人才與創新產業，嘉義市2020年正式啟動地方創生。

嘉義市政府智慧科技處指出，市府團隊經過數次的討論形成共識，以策略性思維，統整出「嘉義市傳產木藝再生與教育扎根」、「老屋活化與街區創生」、「大嘉義產業加值展示櫥窗平台」、「世代宜居」四大創生提案共有18項計畫，爭取到中央補助經費。

市府智科處表示，這四大創生事業提案，經今年7月30日、10月6日兩次輔導會議，由國發會邀集中央各相關部會研議後，於10月13日通過18項計畫，核定17項計畫補助，另有1項已通過資格審，尚待中央複審，已補助的17項計畫將於今年至明年底陸續執行。

市府智科處表示，「嘉義市傳產木藝再生與教育扎根」共獲得1290萬補助，「老屋活化街區創生」共獲得3840萬補助，「大嘉義產業加值展示櫥窗平台計畫」獲得640萬補助，「世代宜居」共獲得4880萬補助。