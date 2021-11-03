林口公車轉運站10月15日起試營運，民眾反應948線公車進轉運站增加車程時間、新增闢的4線快速公車標示不易辨識等，新北市交通局納入檢討進行改善，經匯整蒐集各方意見及滾動式檢討，5日起將調整854、948、760南勢線等市區公車，及920等5條快速公車路線、班次，以擴大服務範圍並提升服務水準。

交通局運輸管理科科長林詩欽指出，760線南勢線尖峰時段班距加密為20分鐘一班，以培養及服務南勢地區客群；854線公車調整為行駛文化三路、文化二路至轉運站的循環路線公車，擴大服務範圍；948線公車恢復原行駛路線、不進轉運站，減少繞行。

920、925、936、937、966等5線快速公車於下午尖峰時段返回林口方向班次，恢復行駛龜山地區，讓轉運站運作模式更貼近民眾使用需求，提升大眾運輸服務。

交通局強調將持續觀察與匯整轉運站運作情形，並納入後續滾動檢討，歡迎民眾有任何建議或意見均可向1999市民專線或至新北交通族臉書留言反映，並希望民眾減少私人運具、多利用大眾運輸，共同改善交通環境。