腕表秋冬廣告登場，高顏值的帥哥美女自然不可缺少。歐米茄（OMEGA）新出爐的廣告邀凱亞蓋柏（Kaia Gerber）擔綱演出，泰格豪雅（TAG Heuer）則邀請《樂來樂愛你》（La La Land）男主角萊恩葛斯林（Ryan Gosling）詮釋浪漫帥氣的賽車表，為名表更添時尚品味。

OMEGA於1952年問市的星座系列（Constellation）腕表，迄今近70年歷史，歷年來與它聯結的不乏好萊塢熠熠巨星，如今又添一顆明日之星。今年秋冬全新廣告，邀請超模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）愛女凱亞蓋柏擔綱演出，身為星二代的她不僅擁有母親的美貌與姣好身材，在鏡頭前舉手投足擺POSE展現迷人風采，頗有幾分母親的神韻，是近來崛起的新生代巨星。

星二代名模凱亞蓋柏（Kaia Gerber）擔任OMEGA星座系列腕表的廣告形象大使。（OMEGA提供）

凱亞蓋柏在廣中佩戴OMEGA第五代星座系列女表，搭載歐米茄8701同軸擒縱大師天文台機芯，整只表從表殼到表帶皆可K金打造，時標鑲鑽，無比奢華。

星二代名模凱亞蓋柏（Kaia Gerber）受邀詮釋OMEGA星座系列腕表，舉手投足有母親辛蒂克勞馥的神韻。（OMEGA提供）

OMEGA星座系列同軸擒縱29毫米大師天文台腕表，78萬8000元。（OMEGA提供）

泰格豪雅（TAG Heuer）最近宣布新增一位品牌大使，聘請萊恩葛斯林（Ryan Gosling）詮釋Carrera賽車表，不論是在《樂來樂愛你》（La La Land）中飾演癡情浪漫鋼琴家，或是在《落日車神》（Drive）中飾演身懷絕技的車手，萊恩葛斯林既狂野又浪漫的螢幕形象，與泰格豪雅的Carrera賽車表完美契合，是擔任品牌大使的不二人選。

泰格豪雅聘請萊恩葛斯林（Ryan Gosling）擔任品牌大使詮釋Carrera賽車表。（TAG Heuer提供）

萊恩葛斯林在廣告中佩戴的是泰格豪雅Carrera三針腕表，今年新登場的Carrera系列腕表還包括Carrera星期日期腕表、Carrera Twin-Time腕表、Carrera日期腕表等。