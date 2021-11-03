美國海軍為表示支持北約盟國圍阻俄羅斯，將波特號驅逐艦(USS PorterDDG-78)派往黑海巡弋，此舉也再次激起了俄羅斯總統普丁的憤怒，他說俄國艦隊已經將美國軍艦「瞄準於十字線當中」。

軍事網(military.com)報導，普丁在周一向軍方發表講話，強調俄羅斯需要加強其防空能力。他列舉了北約在東歐部署美國的「陸上神盾」(Aegis Ashore)飛彈防禦系統，以及北約軍艦經常在波羅的海和黑海巡弋。

普丁在俄羅斯南部城市索契的會議上說：「就像是現在，有一艘美國軍艦已經進入黑海，我們海軍的雙筒望遠鏡以及十字準線中已看的到它。」

與此同時，俄羅斯黑海艦隊週二表示，艦隊持續加強戰技，包括練習摧毀敵方目標。

美國海軍第6艦隊在一份聲明中說，波特號驅逐艦在結束北約在愛琴海的演習後，駛往博斯普魯斯海峽進入黑海，這是例行巡邏工作。

波特號艦長克里斯多福·佩德羅(Christopher Petro)表示：「這場巡邏任務是維持整個黑海地區的安全和穩定。」

美國第6艦隊另一份聲明中說，黑海巡弋任務還有其他軍艦加入，旗艦惠特尼山號(USS Mount Whitney LCC-20)正在伊斯坦堡友好訪問中，結束後也會進入黑海。

第6艦隊旗艦-惠特尼山號兩棲指揮艦。(圖/美國海軍)

俄羅斯對於北約和美國軍艦在黑海、波羅的海的巡邏一直感到不滿，偶爾會出現相當激烈的追逐，甚至是衝撞，比如988年2月12日，約克鎮號神盾巡洋艦（CG-48）接近蘇聯領海，蘇聯「無私號」（Bezzavetny）巡防艦以撞擊約克鎮號的方式驅離，幸好損傷不大。

2014 年克里米亞半島衝突後，俄羅斯實質掌握克里米亞半島，這引起北約對俄羅斯更大的敵視，自此之後，美軍經常派神盾艦進入黑海，俄羅斯一直相當惱怒。

今年6月，英國海軍防衛者號(HMS DefenderD36)該艦也有相當強悍的防空能力，俄羅斯的反應也相當強烈，有報導稱，俄羅斯派出戰機投放炸彈、軍艦開砲示警，防衛者號之後轉向。