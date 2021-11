↑德州一家酒吧在點唱機上貼了「在12月1日前點唱瑪麗亞凱莉的〈All I Want For Christmas Is You〉會被切歌,12月1日後這首歌每晚最多只能播放一次」的告示。(取材自推特)

↑瑪麗亞凱莉得知自己的歌曲被限制播放,搞笑貼出全身盔甲的宣戰照。(取材自推特)

瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)1994年的〈All I Want For Christmas Is You〉幾乎已與耶誕節劃上等號,每年底歌曲都會應景爬回單曲榜,但不少人在被洗腦近30年後開始受不了,日前IG上流傳一張貼在德州酒吧點唱機上的告示,警告「在12月1日前點唱瑪麗亞凱莉的〈All I Want For Christmas Is You〉會被切歌,12月1日後這首歌每晚最多只能播放一次」,瑪麗亞得知後,回覆了一張她身穿銀亮盔甲的照片搞笑宣戰。

〈All I Want For Christmas Is You〉多年來地位無人能取代,要挑戰耶誕主題曲寶座的恐怕還是只有瑪麗亞凱莉她自己,3日她宣布與擁有16座葛萊美獎的福音歌手柯克富蘭克林(Kirk Franklin)及節奏藍調歌手凱利德(Khalid )重磅合作,推出全新耶誕歌曲〈Fall in Love at Christmas〉,並釋出搶聽預告版讓歌迷提早迎來耶誕氣息。

去年瑪麗亞攜手Apple TV+推出耶誕特別節目《瑪麗亞凱莉神奇耶誕特輯》大獲好評,今年兩方再續前緣,Apple TV+於3日宣布今年耶誕再次與耶誕女王攜手施展佳節魔法,推出《瑪麗亞凱莉續展耶誕魅力》,由曾拍攝阿姆〈Without Me〉和泰勒絲〈Bad Blood〉奪得葛萊美最佳音樂錄影帶獎的知名導演喬瑟夫肯恩執導並兼任製作人,預計12月上映。

