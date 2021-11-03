嘉義縣消防局第二大隊民雄分隊隊員高健豪，從全國各地推派人選中脫穎而出，獲110年度行政院模範公務人員肯定，是今年全國消防員中唯一得到此殊榮，他特別感謝隊員、夥伴讓他救災無後顧之憂，強調「消防不是一個人的工作，是一個團隊」，多次在災害現場救出傷者，全靠隊友幫忙。
高健豪投身消防工作15年，面對過數次大型火災、重大車禍、房屋倒塌、山難救助、水域救溺等任務，亦參與88風災、0206地震、南亞大火等災害，不僅對工作全心投入，放假期間也熱心助人，一次放假遇見路旁有民眾因車禍嚴重出血，他馬上下車協助替傷者止血，再交由救護車送醫，善舉還被民眾公開在網路表示感謝。
高健豪近幾年到院前無呼吸無脈搏救護勤務，經施予急救恢復生命徵象患者已達9人次，他曾說過，每次出勤，都抱持「不只救一個人，而是救一個家庭」的信念，堅守崗位只為守護家鄉鄉親。
高健豪已2次獲選消防楷模、1次獲頒廉潔楷模，今年不只獲頒嘉義縣模範公務員，還獲得行政院模範公務人員肯定，他形容對他、對嘉義縣消防局、嘉義縣政府是莫大的肯定。
高健豪特別感謝太太、孩子在背後的支持，父母親的鼓勵，以及消防團隊協助，重申獲此殊榮，也提醒他，在工作崗位上要更認真、更努力。
消防局長呂清海說，高健豪隊員獲獎，不僅是他個人熱忱投入、卓越表現外，更是團隊間相互協助、合作拼搏得來的成果，也意謂嘉縣消防局對本身專業領域的積極努力獲各界肯定，「消防工作沒有最好，只有更好」，期許同仁繼續努力。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。