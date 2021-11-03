嘉義縣消防局第二大隊民雄分隊隊員高健豪日前接受嘉義縣政府表揚時，太太、孩子都出席陪同。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣消防局第二大隊民雄分隊隊員高健豪與救隊員搭乘救生艇，在88風災時進入災區救援。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

高健豪投身消防工作15年，面對過數次大型火災、重大車禍、房屋倒塌、山難救助、水域救溺等任務。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣消防局第二大隊民雄分隊隊員高健豪，從全國各地推派人選中脫穎而出，獲110年度行政院模範公務人員肯定，是今年全國消防員中唯一得到此殊榮，他特別感謝隊員、夥伴讓他救災無後顧之憂，強調「消防不是一個人的工作，是一個團隊」，多次在災害現場救出傷者，全靠隊友幫忙。

高健豪投身消防工作15年，面對過數次大型火災、重大車禍、房屋倒塌、山難救助、水域救溺等任務，亦參與88風災、0206地震、南亞大火等災害，不僅對工作全心投入，放假期間也熱心助人，一次放假遇見路旁有民眾因車禍嚴重出血，他馬上下車協助替傷者止血，再交由救護車送醫，善舉還被民眾公開在網路表示感謝。

高健豪近幾年到院前無呼吸無脈搏救護勤務，經施予急救恢復生命徵象患者已達9人次，他曾說過，每次出勤，都抱持「不只救一個人，而是救一個家庭」的信念，堅守崗位只為守護家鄉鄉親。

高健豪已2次獲選消防楷模、1次獲頒廉潔楷模，今年不只獲頒嘉義縣模範公務員，還獲得行政院模範公務人員肯定，他形容對他、對嘉義縣消防局、嘉義縣政府是莫大的肯定。

高健豪特別感謝太太、孩子在背後的支持，父母親的鼓勵，以及消防團隊協助，重申獲此殊榮，也提醒他，在工作崗位上要更認真、更努力。

消防局長呂清海說，高健豪隊員獲獎，不僅是他個人熱忱投入、卓越表現外，更是團隊間相互協助、合作拼搏得來的成果，也意謂嘉縣消防局對本身專業領域的積極努力獲各界肯定，「消防工作沒有最好，只有更好」，期許同仁繼續努力。