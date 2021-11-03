全台規模最大的ITF台北國際旅展將於本周五在南港展覽館登場，為期4天的旅展以《加倍奉還 力挺觀光》為主題，推出多元旅遊產品和優惠回饋，隨著新冠肺炎疫情再度轉淡、國旅復甦，飯店為吸引客人，住宿券下殺1.2折起、飯店餐券5.2折起。雄獅旅行社為唯一參加實體展的旅行社，看好明年國境有望解封，推出許多出國自由行產品。

國內新冠肺炎疫情穩定，許多飯店業者都感受到生意回溫，訂房率回到今年3級警戒前的7成左右。近日氣溫下降，溫泉業者更表示訂房率有7、8成，北投大地酒店總經理官振朝說，「氣溫低1度、訂房率高1成」，今年推出旺季平日不加價的住宿券，打46折7999元起。

許多飯店業者在ITF旅展現場，將推出加碼方案，飯店住宿券最低下殺1.2折，天成飯店集團四館聯合雙人住宿券每張1800元；台北萬豪酒店豪享天際住房專案展場獨賣1.8折優惠，雙人入住只要4666元；台北美福大飯店現場消費滿額，就能以4020元加價購買行政客房雙人住宿券。

而國人最愛的熱門餐券5.2折起，最低千元有找，如台北福華美食家通行證套票999元、凱撒飯店連鎖聯合餐券每張600元、買10再送1。

今年ITF旅展規模為歷年最小，航空公司皆未參與，旅行社也只剩下雄獅獨自撐場。不過，雄獅看好全球疫苗施打率穩定攀升，在國際疫情受到控制之下，各國有望逐漸恢復跨國之間的來往，目前全球總計有33個國家針對台灣旅客放寬入境規定，因此雄獅先規劃這33國的國際票券、境外自由行等商品，為國境開放做好準備。

雄獅推出的自由行商品，遍及亞洲、北美洲多個國家，行程包括「新加坡聖淘沙環球影城4日」4萬4900元起；「曼谷機加酒自由行」2萬4178元起；「馬爾地夫神仙珊瑚島7日」15萬元起；「杜拜酋長國自由行6日」6萬3900元起；「紐約機加酒自由行」每人最低3萬8866元起；「阿拉斯加郵輪盛世公主號10日」每人最低15萬4999元起；「帛琉機加酒4天3夜」旅展限定價3萬3500元起。

國內第1劑疫苗覆蓋率突破70％，國旅券本月也正式啟用，許多旅客已著手安排年末和農曆春節旅遊活動，雄獅表示，國旅產品也結合海洋、山林、鐵道及出國自由行等主題，帶來多元且超值的國內外旅遊商品，還有時下最夯的「藍皮解憂號觀光列車」，現場也會有套票限時1元搶購活動。