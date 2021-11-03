群電3日公布第三季合併財報，單季稅後淨利8.2億元，季增24.3％，年增11.9％，寫下歷史新高；毛利率18.2％、營益率9.2％、淨利率8.1％，與上季相比「三率三升」，每股稅後獲利為2.09元，寫下歷史次高，累計前三季每股純益5.26元、年增三成，賺超過半個股本。群電預期第四季營收有機會與第三季的歷史新高相仿。

群電第三季合併營收為101.30億元，季增5.2％，年增4.9％，創歷史新高，毛利率為18.2％，季增0.2個百分點，年減2.2個百分點。營業利益率達9.2％，季增0.5個百分點，年減1.2個百分點，稅後獲利為8.20億元，季增24.3％，年增11.9％；稅後EPS則為2.09元，累計前三季稅後淨利為20.59億元，年增32.4％，稅後EPS達5.26元，年增30.8％，前三季營收、毛利、營業淨利、稅後淨利、每股純益及股東權益報酬率，均創下成立以來歷史高點。

群電表示，受惠於傳統旺季效應，市場需求旺盛、持續優化產品組合奏效，推升第三季營收創下歷史新高。在三大產品應用（PC相關、雲端智能、消費性電子產品）中，高毛利的雲端智能營收年成長逾2成，讓群電在匯兌、零組件漲價的不利環境下獲利率仍維持穩健，前三季EPS已接近去年全年，股東權益報酬率更達27.8％，再寫新紀錄。

展望第四季，群電表示，明年農曆春節落在2月初，客戶可望在年底提前拉貨，預期第四季營運有機會呈現淡季不淡，下半年獲利表現有望優於上半年。新產品部分，布局已久的4000瓦伺服器產品正和ODM客戶合作如火如荼準備中，目標今年底量產，明年第一季開始貢獻營收。而低軌道衛星產品10月已量產出貨，由於公司成功在一年內克服新客戶、新應用、新製造基地的三重挑戰，為美系客戶提供新一代電源之整體解決方案，獲得客戶肯定並成為其用戶端電源的主要供應商，目前正與該客戶洽談更多合作機會，預期2022年將為營收帶來顯著貢獻。