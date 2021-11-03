網路家庭（8044）公告前三季財務表現，第三季單季稅後淨利0.75億元，季增19％、年增33％，單季每股盈餘0.65元，優於去年同期的0.58元。展望第四季，法人表示，接下來有最大檔期雙11、雙12帶動，電商營運將邁入全年高峰，網家11月營收將有望挑戰歷史新高。此外，加上今年振興五倍券帶動，消費買氣將一路延續到明年春節，加上網家集團金融服務業務虧損縮小、B2C業務成長、中華郵政智慧園區即將在明年上半年啟用，多重因素帶動，看好網家2022年獲利將有望大幅成長。

網家今年前三季累計稅後淨利2.58億元，年增24.3％，累計每股盈餘為2.37元，優於去年同期表現。

網家表示，近期積極在物流、支付、跨境服務上佈局，第三季陸續顯現」成果，旗下Bibian比比昂接續今年與日本SGH GLOBAL JAPAN、國際知名電商平台運營商Cafe24 Japan合作後，近來更宣布與日本最大二手交易平台Mercari串接，帶動其今年前三季累計營收較去年同期大幅成長160％，跨境電商成長動能強勁。

而在金融科技部分，網家近期宣布投資21世紀數位科技股份有限公司，參與「先買後付」（Buy Now Pay Later，BNPL）模式的經營，並策略結盟具網路投保業務許可的網路投保平台「易安網」借重其專業與服務優勢，拓展數位投保業務。

法人指出，網家將子公司拍付國際併入21世紀數位，金融服務範圍從原本的電子支付、金融貸款、保險等，擴大到「BNPL先買後付無卡分期」。網家看好手機、電商高單季以及使用時間較久的商品，在無卡分期的需求較高，將會是未來相當有潛力的商機。

而在行動支付部分，網家也持續擴大P幣生態圈，目前Pi拍錢包用戶數已累積超過120萬，合作店點達38萬個。法人分析，Pi錢包過去因為補貼消費者購物發行的P幣，使虧損從2019年的0.88億元逐年擴大，不過在併入21世紀數位之後，將有望讓虧損縮小，2022年亦有望達到損益兩平。

法人分析，網家近期物流運輸恢復穩定，第三季營收符合預期，展望第四季，進入零售產業旺季，加上今年有五倍券帶動消費力道提升、金融科技業務虧損縮小之下，網家整體獲利將有望向上成長。在2022年，法人也預估，網家B2C業務規模經濟顯現，以及新產品先買後付貢獻營收之下，獲利還有向上空間。