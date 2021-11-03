緬甸軍政府今天不顧國際壓力堅持強硬立場，峻拒東南亞國家協會特使會見遭囚禁的前文人政府領袖翁山蘇姬，並說特使訪問緬甸得以內部穩定為基礎。

緬甸軍方是在今年2月發動政變廢黜翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）奪權。路透社報導，軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）的副手索溫（Soe Win）表示，讓外籍人士會見被起訴的犯嫌違反國內法。

他在國營媒體刊出的演說稿中指出：「我不相信有哪個國家會允許任何人像這樣罔顧現行法令。」

東南亞國家協會（ASEAN）上週召開視訊領袖峰會，因不滿敏昂萊不尊重今年4月間東協峰會敲定的和平協議而未邀請他，緬甸缺席以示抗議。

緬甸聲稱，此舉違反東協不干涉內政的規章，並拒絕派出較低層級代表與會。

索溫駁斥緬甸不遵守和平協議的指控，並說4月間與東協達成的協議有附帶條件，即須考量緬甸「當前的內部局勢」，而且特使訪緬甸得以「內部穩定為基礎」。

他還說，上週東協峰會針對緬甸提出的要求，「似有違反東協團結形象之嫌」。

自從軍政府發動政變以來，由於各地爆發的抗爭、罷工與暴力事件頻傳，緬甸陷入癱瘓，而軍政府窮於應付，並且面臨民兵與少數族裔叛軍聯合影子政府的武裝抵抗。軍政府則稱這些反抗勢力是「恐怖分子」。

根據聯合國引述緬甸人權監督團體的統計，已有超過1200平民遭安全部隊殺害，軍政府則指控聯合國偏頗。