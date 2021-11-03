陸軍航空特戰指揮部601旅一架825阿帕契直昇機，今天(3日)在屏東恆春參加三軍演訓時傳出意外，一早從恆春機場起飛後竟在上空拋射出地獄火飛彈的發射架，目前發射架已在訓場內尋獲。軍事專家劉文孝在臉書驚訝表示，「真是奇聞」。

航空特戰指揮部3日對此表示，所屬航空601旅一架AH-64E直升機，今（3）日上午執行實彈測考、拋射熱焰彈時，疑似機組人員誤觸地獄火飛彈發射架（未安裝實彈）拋棄開關，導致發射架脫落於訓場。目前發射架已於訓場內尋獲，由專業人員檢測；該機返場降落、人機均安。

軍事專家劉文孝3日在臉書PO文表示，「真是奇聞」！網友回應說，「以後在敵人眼前演出『繳械』」、「厲害！除了飛彈反裝甲，派龍架還能殺傷步兵。」

也有網友在PTT八卦板貼文表示，不只地獄火飛彈可以射，連武器架本身都能射，真是想不到，按錯按鈕的國軍弟兄，現在在想什麼。

底下紛紛說，「X挫賽。」、「新戰術？」、「新笑死，國軍噴裝日常。今年烤雞順便一起噴掉，全連洞八一個月。」、「沒彈藥時的最後手段。」、「練投彈？轟炸型直升機？」、「開始想誰要背鍋啊，機工長準備掰惹。」、「解了人生成就：出包射飛彈。」、「要被洞八到退伍了。」、「所以要訓練，等到戰時出包損失更慘烈！」