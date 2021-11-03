2021鹿港風箏節7日週日上午10點至下午6點於鹿港鎮立體育場登場。（鹿港鎮公所提供／吳敏菁彰化傳真）

2021鹿港風箏節7日週日上午10點至下午6點於鹿港鎮立體育場登場。（鹿港鎮公所提供／吳敏菁彰化傳真）

2021鹿港風箏節7日週日上午10點至下午6點於鹿港鎮立體育場登場。（鹿港鎮公所提供／吳敏菁彰化傳真）

2021鹿港風箏節7日週日上午10點至下午6點於鹿港鎮立體育場登場。（鹿港鎮公所提供／吳敏菁彰化傳真）

「箏」想去看海！2021鹿港風箏節7日週日上午10點至下午6點於鹿港鎮立體育場登場， 3日上午於鹿港鎮長許志宏和嘉賓一同放飛15米的烏賊、3米高的Q版牡蠣，還有水母、海龜、螃蟹等造型風箏，還有蚵田地景風箏，天上到地下，滿滿海洋味。

鹿港鎮長許志宏表示，鹿港風箏節已經邁入第3年獲得熱烈迴響，歷經半年疫情衝擊，賞風箏、放風吹，最能紓解壓力、療癒心靈，以「箏想去看海」為風箏節主題，將鹿港早期的經濟活動養蚵，以及特色美食蚵仔煎的主角打造成3米高軟體風箏，並特別製作「蚵寶」地景風箏，搭配白鷺鷥、大白鵝、卡打車等，在鹿港體育場營造「蚵田」風動裝置藝術，邀請一起來體驗蚵田景觀。

「2021鹿港風箏節」當天由亞洲國際風箏聯合會領軍來自台灣北中南逾30位的風箏達人，除了帶來牡蠣、烏賊、水母、海龜、螃蟹、章魚、海豚等海洋造型風箏外，還有放大15倍的國民零食「綠色乖乖」造型風箏，還有龍貓公車、韓國動畫主角獅子、可愛哈士奇、動物車等造型的兒童玩國系列風箏。

另外，特技風箏表演，除了精彩排字秀外，更加碼演出「手忙腳亂」手、腳並用各放一隻特技風箏的精湛表演。舞台節目有MOMO家族、創作歌手Ray 黃霆睿和鹿港在地歌手鄭怡琳的表演。還有「風箏DIY」活動和打卡送好禮的好康活動。上午11點及下午3點在現場打卡按讚「鹿港鎮文化所」粉絲專頁即可獲得牡蠣寶寶氣球棒，下午5點後將開放會場讓民眾自由放飛，同時安排泡泡秀。