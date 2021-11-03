國人熱愛的高收益債基金名稱被指控有「誤導性」，金管會已要求投信公會討論、投票，進行高收益債基金更名行動，據了解公會已交出報告，最可能是更名為「非投資等級債券基金」，投信業者多已放棄抵抗，主要是高收益債近年表現較差，規模已略小，二是警語及揭露都已說是非投資等級，仍被批評，不如改名，一勞永逸。

金管會表示，目前正在內部討論中，若確定要更名，將修改「證券投資信託事業募集證券投資信託基金公開說明書應行記載準則」及相關函令，最快11月底前就可能宣布。

一旦更名，屆時高收益債券基金名稱將逐步走入歷史，但初期一年內會雙名稱併列，避免投資人一時查詢不到自己的投資。

由於財委會立委批評多時，認為高收益債基金名稱有誤導投資人，誤信投資可高收益、無風險，立委亦質疑高收益債基金風險怎麼可能比台股基金低，在風險報酬等級上，全球或區域型、已開發國家高收益債基金列在RR3級，但台股基金則被放在RR4，認為風險分類亦不準確。

因此投信公會此次亦會微調風險報酬等級的內容，金管會亦要求要擴大揭露風險，除現行代表價格波動風險的RR1～RR5外，另外考慮增加揭露基金的國家風險、信用風險及匯率風險等。

金管會表示，高收益債券只是一般的泛稱，並不是真正的法律用語，且高收益債本來就是非投資等級債，具有一定的投資風險，多年來這個名稱的確也一直被外界指評指誤導投資人，所以金管會一直強化高收債基金的風險揭露，這次若業者都同意更名，金管會也會給一段緩衝期。

投信業者指出，國人曾瘋買境外高收益債基金，2014年規模曾一度破新台幣1.2兆元，近年因表現不佳，到今年9月約剩新台幣8092億元，規模不如以往，再加上每年被批評、攻擊，金管會亦會不斷要求增加揭露或宣傳，在揭露訊息及警語上原本就有非投資等級債券的字眼，不如一勞永逸，直接改名非投資等級債券。