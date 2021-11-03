介紹泡麵為主的網站《The Ramen Rater》 公佈了最新2021年的全球泡麵評比，台灣「老媽拌麵-擔擔麵」與「阿舍食堂－老饕半筋半肉牛肉麵」擠身前十名，而第1名則是新加坡的「百勝廚－叻沙全麥拉麵」。
美國部落客Hans Lienesch在2011年創立《The Ramen Rater》泡麵評比網站，每年都會精選世界各地的泡麵做評鑑，為求公平性會依照泡麵包裝上的產品說明來烹煮泡麵，不會再加額外的食材，保留每款泡麵的原味，並精選出年度前十最好吃的泡麵。
台灣有2款泡麵上榜，其中第4名的「阿舍食堂－老饕半筋半肉牛肉麵」，使用台灣非油炸的麵配上濃郁可口的肉湯，內容物還有牛腱肉，讓Hans Lienesch直呼「台灣的牛肉麵很特別」。
而第九名的「老媽拌麵-擔擔麵」則是乾麵條搭配芝麻醬、醬油、辣油和大蒜，製作出最鮮美的口味，Hans Lienesch表示，當一入口味道在嘴裡來回流動，台灣味是如此獨特而美妙。
《The Ramen Rater》2021年10大泡麵排行：
第1名、新加坡「百勝廚－叻沙全麥拉麵」
第2名、新加坡「Chillies Brand－蝦米香乾撈麵」
第3名、馬來西亞「MyKuali－檳城白咖哩湯麵」
第4名、台灣「阿舍食堂－老饕半筋半肉牛肉麵」
第5名、馬來西亞「Red Chef－櫻花蝦辣湯麵」
第6名、南韓「Samyang－火辣白醬奶油雞肉辣炒年糕麵」
第7名、馬來西亞「Red Chef－青酸辣湯麵」
第8名、新加坡「百勝廚－檳城白咖哩」
第9名、台灣「老媽拌麵－擔擔麵 」
第10名、香港「壽桃牌－冬陰功拉麵」
文章來源：The Ramen Rater
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