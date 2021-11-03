韓國男星李善均因演出《寄生上流》紅遍全球，時隔2年推出新作，受邀擔任Apple TV＋首部原創韓國影集《DR.BRAIN》男主角。導演金知雲3日率領李善均、李俞英、朴喜洵、徐智慧、李在源出席記者會。朴喜洵笑曝演員們直到拍完都不知道劇名，因為每次行程表上都不斷改名稱，他還問經紀人到底自己是在拍哪部，直呼「蘋果真的是個保安系統很強的公司啊」。

李善均在劇中飾演1名狂熱於研究大腦記憶和潛意識的天才科學家「高世元」，被問到如果有機會的話會想潛入誰的腦袋時，他笑說因為自己年紀大了容易一喝酒就斷片，所以想要進入酒友們的腦海中，看看自己酒醉後到底發生了什麼。去年因《愛的迫降》爆紅的徐智慧則說，因為家中寵物犬年紀大了，所以想進入愛犬的大腦，看一下牠哪裡不舒服。不改搞笑本色的朴喜洵，直接表示想要進入蘋果公司執行長庫克的腦袋，笑喊「想要把蘋果的情報全部都搶走」。

談及接演原因，李善均表示雖然劇本很有趣，是韓國沒見過的特殊題材，但主因還是能跟金知雲導演合作，而該角色從小就沒有任何情緒和反應這點也讓李善均相當苦惱，他說「我一直在思考要如何呈現沒有情感的演技，很怕觀眾覺得無聊，跟導演討論過後覺得可以設定成『透過學習後有了情緒』，也開始找身邊有沒有人可以當作參考，發現其實就是導演本人，其他演員也都超級認同」，並形容劇中腦與腦的同步化就想作是AirPods的連接方式即可。

朴喜洵近期在《以吾之名》中飾演黑道老大深受觀眾喜愛，這次飾演私家偵探，幫助李善均解開謎團，他說本來就覺得原著漫畫相當有趣，不過除了李善均的角色，其他人的設定都是外國人，甚至他的角色是黑人、平頭、戴墨鏡，有點像山繆傑克遜（Samuel L. Jackson），害他還一度以為是否要變裝，不過改編成影集後，加入了不少韓國文化，讓他更有意思了，也認為不只在韓國，全世界的觀眾也都會喜歡。該劇明（4日）在Apple TV＋上線，每周五更新最新1集。