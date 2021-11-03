疫情下除了準備好防疫裝備，提升自身的抵抗力更為重要，為了養成好體質，許多人會額外補充營養品，近日煦願軒、白蘭氏、活沛多推出新品，為全家健康做最強後盾！

▍1.煦願軒滴雞精、滴牛精

煦願軒使用台灣第一創立的古法入甕製作，嚴選具有產銷履歷驗證的台灣紅羽土公雞，確保雞群在無污染及病害的健康環境長大，從育種、飼料、電宰，飼養場一條龍的嚴格控管直至雞精製程控制在72小時內以達保鮮。紅羽土公雞肉品優良，脂肪含量相較其他雞種低，多為不飽和脂肪酸，適合兩歲以上的小兒、青少年、生產前後來攝取的優質蛋白質。滴雞精薑味所使用的老薑也是具有產銷履歷驗證證書，商品在驗證機構的監控下嚴格審視，保證大眾食用的老薑在生產過程不傷害環境同時安全無毒。

煦願軒滴雞精。（圖／品牌提供）

除了滴雞精以外，煦願軒推出高營養價值的滴牛精，從牛隻的挑選開始把關，唯一指定使用台灣牛，取自農會賣相不佳的農產品或農業廢料，例如蔬菜水果、稻穀、牧草組成天然飼育品來維護好肉質，絕不使用瘦肉精、抗生素、生長激素，讓每一口都是安心安全，煦願軒堅持使用同產源同時間宰殺的溫體牛腿肉來進行陶甕蒸煉，全程不加一滴水，完整封存鮮牛精華。

煦願軒滴牛精。（圖／品牌提供）

▍2.白蘭氏赤靈芝子實體精華飲

白蘭氏推出全新飲品「白蘭氏赤靈芝子實體精華飲」，嚴選珍貴的赤靈芝子實體，添加能夠調整體質的靈芝多醣體145mg，且蘊含三萜類，全方位鞏固健康保護力。靈芝屬性平和不寒不燥，搭配精選中藥材口感苦中帶甘好吸收，不管是退休的家人、忙碌的上班族或者求學階段的青少年皆適合飲用，滿足各種年齡層、多種體質的使用需求，甚至素食主義者皆可安心補充簡單又快速的珍貴滋養，隨時隨地鞏固厚實保護力。

白蘭氏赤靈芝子實體精華飲。（圖／品牌提供）

▍3.活沛多元氣蔘飲、熬雞精

活沛多推出元氣蔘飲、熬雞精兩大新品，元氣蔘飲萃取鮮人蔘精華，採用低溫鮮萃、保留營養元素，並添加長白人蔘、紅參、人參葉萃取滋補強身精力充沛，以及含有破壁蛹蟲草萃取，能滋補強身、調節生理機能。

活沛多元氣蔘飲、熬雞精。（圖／品牌提供）

熬雞精採用傳統熬工法，15小時細熬食材，使營養完全釋放，為體弱者補足元氣。特別選用肉質細緻的大武山老母雞，手工去除多餘淋巴和油脂，不使用生長激素，品質穩定安心。更另外添加台灣豬精華，能補充膠原蛋白，且口感依然清爽。