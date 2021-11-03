年底四大公投議題延燒，藍綠陣營各自啟動宣傳戰，國民黨立委賴士葆怒嗆，蔡政府動用5800萬元下鄉宣傳，昧著良心事實將民生、環保、民權等公共政策泛政治化，所有黨政全員發動攻擊抹黑四大公投是政黨惡鬥，用抗中保台情緒勒索綁架台灣人。

賴士葆表示，每次都是無限上綱，用抗中保台這樣的政治訴求，用愛台灣的情緒勒索綁架台灣人。大家都生長於斯，誰不愛台灣？每逢選舉就操弄愛台灣是民進黨的專利，其他政黨就是要賣台，太邪惡了，強調1218四大公投的投票是一場考驗台灣人民智慧的選戰。

賴士葆直言，公投四大議題在社會上已經公開談論太久，所有的論述都可受公評，四大公共政策都違反主流民意，卻是被蔡政府泛政治化，到處充斥假訊息，扭曲是非黑白，惡意錯置誤導，政府變成假消息及謠言散佈中心，讓人難以置信。

賴士葆強調，四大公投包括民眾反對有毒的萊豬進口，現在府院黨全力扭曲成在野人士與中共唱和，變成要反美、反台灣進入CPTPP、鎖死台灣。

他說，在野時跟環團護藻礁，執政了開發三接破壞藻礁，推託說珍愛藻礁公投是國民黨的陰謀，要讓台灣缺電拖垮台灣，這樣的邏輯非常汙蔑環保人士和國民黨。

而在野時公投是民進黨極力推動呵護的神主牌，因為2018公投的挫敗就修法讓公投難以成案，限縮人民的權利，要推給政黨惡鬥，太離譜了。

賴士葆直言，蔡政府把核電妖魔化，藉著福島核災，塑造談核色變的氛圍。事實上，發生過核災的美國、日本、俄羅斯都已經回復使用核能，日本2030年核電的配置達到22％。反觀蔡政府用反核神主牌騙選票，很多民眾已經覺醒，廢除核電，大量燃煤，讓台灣空汙嚴重，後果是用肺呼吸，讓人民面對肺癌變成國病的威脅。

賴士葆強調，2025非核家園的能源配置，專家預料屆時恐接連大停電，不要聽憑民進黨惡意洗腦說投下四大公投的反對票就是代表愛台灣、對抗中國的進步價值，台灣人，醒醒吧。