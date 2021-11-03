中國工程院院士、著名呼吸病學專家鍾南山3日表示，本輪疫情擴散面積比較廣，涉及省份比較多，估計（病例）還會再增加。現在估計距離疫情的峰值還有一段時間，但是不會太長。現在算起來一個月基本是應該可以考慮能夠控制的。此外，大陸國家傳染病醫學中心主任張文宏認為，現在新冠疫苗第三針接種，成為抗疫非常好的全球性選擇，但是完成第三針的接種，還需要一段時間。

大陸英文《中國日報》報導，中國工程院院士、著名呼吸病學專家鍾南山3日出席2020年度國家科學技術獎勵大會，會後接受採訪時表示，本輪疫情擴散的面積比較廣，涉及的省份比較多，估計（病例）還會再增加。現在估計距離疫情的峰值還有一段時間，但是不會太長。現在算起來一個月基本是應該可以考慮能夠控制的。

鍾南山說，在目前情況下，還是需要持續性爭取零感染。他指出，中國防得再好，也不可能沒有感染。「你不可能消滅病毒，但是我們可以把病毒引起的感染危害縮到最小，所以爭取零感染在目前這個情況下還是需要的。等病死率明顯降低、全民充分打了疫苗、且社區的防護、個人的防護都形成習慣後，逐漸形成常態。」

此外，大陸央視財經新聞報導，大陸國家傳染病醫學中心主任、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏3日在由中央廣播電視總台上海總站與世界頂尖科學家協會聯合主辦的「科學嘉年華」指出，目前全球新冠疫情到了非常關鍵的時期。隨著疫苗兩次接種後，越來越多的國家都會開始加強第三針的接種。現在第三針的接種成為非常好的全球性的選擇，但是完成第三針的接種還需要一段時間。

中國國際電視台官方微博（CGTN）2日報導，鍾南山在接受訪問時表示，Delta變種病毒來勢洶洶，最近中國多地又出現了疫情反彈和零星病例。在中國強有力的監管和防控下，他很有信心，疫情在一個月內能得到有效控制。

此外，鍾南山也表示，在目前的情況下，相較於感染後再治療，中國採取的「零傳播政策」並非成本過高，而是一種低成本的做法。