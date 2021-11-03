北部一家知名排骨酥供應商68歲張姓老闆，2008年在茶藝館認識一名50歲郭姓女子，不料發展出婚外情，每月給她62.5萬元包養費，8 年來累計付給的包養費高達6000萬元，平均每月750萬元。元配發現養老金都進了小三口袋，氣得狀告郭女妨害家庭，法院審理後，刑事部分依相姦罪判郭女5月徒刑，民事部分需賠償正宮250萬元。

判決書指出，張男與元配在夜市賣排骨酥，且是北部知名排骨酥供應商，但張男生性風流，常流連茶藝館、卡拉OK或小吃店等場所，2008年時認識在茶室工作的郭女，當時郭女一頭棕髮，個性溫柔，張男為她神魂顛倒，以每月62.5萬元包養，2人後來在摩鐵與住家發生多次性關係。

據「三立」報導，正宮控訴，郭女常以各種理由向丈夫索討金錢，包括包養費、墮胎費、郭母入住飯店費用，8年來累計跟老公拿了6千萬元，2015年6月得知郭女是小三後，憤而對郭女提告妨害家庭，同時求償500萬精神慰撫金。

郭女2015年一審被新北地院判刑5月，民事部分，郭女強調張男與妻子感情早已不睦，張男婚外情對象不只是她，還有其他人，而且自己每月只有1萬元生活費，根本沒錢賠償張妻。民事庭考量張妻受害長達8年，最後仍判決郭女須賠償250萬元。