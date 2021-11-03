面對年底4大公投，民進黨喊出「4個不同意」，行政院長蘇貞昌稱國民黨操弄公投案，志在奪權，國民黨中常委高思博3日表示，公投案即使都過關，民進黨照樣繼續執政，唯一可能影響的就是蘇因此須負責下台。他說，公投4議題不是藍綠惡鬥，而是人民對自己生命健康與生存環境的保衛戰，針對執政黨盲目護航，他將致力揭穿民進黨騙局。

高思博說，此次公投4個議題包括重啟核四、反萊豬進口、公投綁大選、珍愛藻礁，都受到各方各方關注，以「珍愛藻礁」來說，並非反對設置天然氣接收站，而是不應贊成接收站設置在藻礁附近而破壞自然生態，但民進黨並未從專業上辯護，而是使用政治語言，模糊焦點，不僅讓民眾聽不懂，更掰成毫不相關「抗中保台」，意圖拉抬成藍綠對抗。

他直指，民進黨主席蔡英文自己帶領政治風潮，硬是把公投標題之一的「萊豬」，擅自改為「美豬」，意圖營造台灣反對美國的假象，行政院長蘇貞昌接著指稱因為國民黨反美豬，所以，台灣進不了CPTPP(跨太平洋夥伴全面進步協定），但美國並非該組織成員國。

公投將於12月18日登場，他呼籲，很多民眾覺得自己聲音小，微弱選票不能改變國家大事，但只要大家同一個動作去做一件事，累積到一定程度，就能發揮奇蹟效果，刪Q罷免案就是一例。

面對執政黨宣揚今年公投案都是國民黨在操弄，他說，4個議案僅反萊豬進口、公投綁大選等2個由國民黨提出，其餘2案都是公民團體提出，例如重啟核四的領銜人黃士修長期關注核能議題，互動者皆為專家學者，而藻礁案都是在校園推廣，國民黨對過程毫無作為，藍營更只是基於同屬在野的立場，予以聲援。

針對蘇貞昌聲稱國民黨操弄公投案，志在奪權，高思博說，此說詞非常可笑，公投案即使過關，民進黨照樣繼續執政，無任何行政權力會遭剝奪，唯一可能影響是被政壇解讀為政策不受人民歡迎，蘇可能因此須負責任而下台。

高思博強調，今年各公投案其實過去都被討論過，綠營甚至大力贊成或反對，包含核四追加預算、永續藻礁、反萊豬進台，民進黨卻辯駁是情勢變遷、時空背景不同，自己雙標竟不自知。