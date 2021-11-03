為籌建全台第一座失智症照顧家園－聖仁失智症照顧家園，天主教中華聖母基金會拍攝《用日常記住你》公益MV，該MV是龍劭華過世前完成的作品，呼籲社會大眾能幫助基金會籌建失智症照顧家園，幫助更多需要的失智長輩及家庭，目前籌建經費仍短缺4200萬元，需要社會大眾幫忙。

跟罹患失智症外婆感情十分深厚的微電影總監製葉天倫說，若有了家屋家屬可以尋求專業的幫助，因此從年初知道募款經費短缺後，便馬不停蹄的確認拍攝相關細節，希望家屋能變成更大更溫暖的家園，照顧更多失智長輩。

天主教中華聖母基金會董事長陳美惠表示，根據資料「團體家屋」是延緩失智症最有效的照顧方法，但全台僅12家，基金會照顧的長輩在「團體家屋」照顧下能和失智症和平共處，根據失智症盛行率8％統計，嘉義地區最高可能有超過1萬人罹患失智症，但基金會專責失智日照、團體家屋服務早已額滿，等待期最久為1年6個月。

天主教中華聖母基金會執行長黎世宏指出，為紓解龐大失智照護需求，基金會引進歐洲、日本最新失智症照顧模式，籌建失智症複合式社區型照顧家園，也是全台第一座整合失智症日間照顧中心、延緩失智病程最佳照顧模式的24小時團體家屋與失智症友善地域交流室的照顧場域。

黎世宏說，聖仁失智症照顧家園目前已完成主體結構，後續將進行內部裝修及設施設備進場，預計明年9月正式投入服務，目前仍差4200多萬的籌建款項，希望大家一起來幫忙。