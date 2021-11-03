高雄市政府經發局長廖泰翔訪視中都市場攤商，傾聽攤商意見，攤商表達感謝。（高市經發局提供）

高雄市政府經發局長廖泰翔現場指示同仁全力協助安置。（高市經發局提供）

「中都戲院」外牆整面崩塌，2021年11月1日市府公告為危樓須限期拆除。（高市經發局提供）

高雄城中城事件後，危老建築議題受到關注。位於三民區的中都市場11月1日被高市府公告為危樓，5日將拆除，今（3）日為拆除前最後一個營業日，不少攤商陳情直說搬遷太過倉促。針對未來攤販何去何從？經發局長廖泰翔表示，現有18位攤商多數找到周邊暫時營業地點，目前正研擬租金補貼，會確保攤商權益。

這處中都民有市場為兩層樓建物，1966年啟用迄今超過半世紀，位在2樓的中都戲院1986年停業後缺乏維護，屋頂天花板及外牆坍塌、柱子鋼筋鏽蝕，相關公會鑑定中都戲院若遇地震有倒塌危險應立即拆除。日前高雄市長陳其邁也直說，為保障居民與攤商安全，必須在最短時間內完成相關作業。

今天有多位攤商當面向廖泰翔陳情直指搬遷時間太短，也擔心拆除後使用權恐受影響。對此，廖泰翔強調，在搬遷暫時安置過程中，一定全程陪伴協助，除給予租金補貼救濟，並且會提供相關的法律救濟諮詢。

廖泰翔表示，中都市場目前經營攤商近9成攤商已確定後續暫時營業位置，將專案研擬相關租金及其他衍生費用的補貼救濟，經發局將全力協助攤商，用最快速度讓攤商回歸原本生活。

中都市場管委會主委李蔡麗月指出，攤商們都把市場當作自己的第二個家，很感謝局長今天到現場關心攤商，還請經發局幫助無助攤商解決困難。

販賣生鮮魚貨的吳姓攤商則表示，攤位有些大型機具，如壓縮機、冷凍庫等，且老主顧都在這邊，希望經發局能協助就近找到安置地點。

經發局表示，10月29日經發局會同工務局、法制局與市場營業攤商、建物所有權人召開協調會，除向攤商說明建物拆除處分及周邊公民有市場空攤情形，也聽取各方意見。高市府法制局後續也將提供攤商法律諮詢，協助攤商透過法律救濟程序向地主爭取原地安置，以確保攤商現有營業權益。