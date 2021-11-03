全球遊樂市場因疫情重挫，2年來破天荒暴跌100％，目前逐步復甦，智崴（5263）沉潛近2年，研發7到8項體感新產品，要搶「元宇宙」商機，未來每年營收可望平均成長30％，如果疫情沒有再惡化，明年可望回到2019年的營運水準。

智崴3日在南山微風廣場，舉行i-Ride飛行劇院《下一站去哪？》記者會，智崴董事長歐陽志宏指出，全球的遊樂市場在歷史上，從未出現過衰退10％的紀錄，而過去2年，因為新冠疫情的重擊，每年平均暴跌50％，等於2年跌了1倍。

歐陽志宏表示，疫情期間，許多國外潛在客戶，因為我國邊境管制的關係，無法前來台灣了解智崴產品，進而下單，因此，他將從11月中旬出國，先參加美國佛羅里達的遊樂設備大型會展，接著轉往加州、拉斯維加斯、加拿大和日本，希望在年底之前，完成一輪的客戶拜訪。

他說，在疫情期間，智崴重金投入研發，目前已成功開發7到8種體感產品，包括裝置將近5000萬顆LED的飛行劇院螢幕、體感熱氣球、賽門等，從大型到小型產品都齊備。

歐陽志宏指出，目前國際熱潮的「元宇宙」概念，智崴透過沉浸式體驗，早就在硬體設備上，達到100％的「元宇宙」設備，未來，「元宇宙」在各產業龍頭競相投入之下，如果能夠制定創造元宇宙內容的架構，未來的發展，將是寬廣的。

他說，隨著各國疫情趨緩，遊樂市場已見復甦，智崴的丹麥客戶，甚至在2021年創造歷年來的最好營收紀錄，因此，在遊樂市場全面復原之下，智崴未來5年，可望以每年平均30％的營收成長率，創造新局。

歐陽志宏表示，智崴今年在全球各地的客戶，已有23座到24座的飛行劇院開幕，如果新冠疫情明年不再惡化的話，智崴2022年的營運，有機會回到2019年的水準。

他說，由於原物料大漲，為了反應製造成本，智崴從今年中開始，已對客戶全面提高報價10％，客戶也能接受新的價格。