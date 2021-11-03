台北國際旅展將於5日假南港展覽館盛大登場。為因應這次旅展，墾丁福華渡假飯店不等明年了，搶先跟大家預約共度聖誕節，今年12月25日聖誕節適逢星期六，祭出優惠價格吸客。

飯店表示，遊客只要憑熱銷3900住宿券入住聖誕節當天，假日價差優惠只要補1000元，再招待麗香苑雙人英式下午茶乙份，總價只要4900元即可享一泊二食住宿專案與親朋好友渡過周末假期，在溫馨的聖誕節當天給你滿滿的幸福感。

一年一度全台最大規模ITF旅展不僅是民眾下手購買住宿券、餐券的好時機，更是旅宿業者、餐飲業者吸引消費者的大好機會。墾丁福華的熱門商品3900平日住宿券，只要平日憑此住宿券即可入住一晚價值9790的豪華雙床房，現省5890元，於11月至明年3月平日周日至周五入住其中一晚，飯店再加碼贈送麗香苑西式晚餐2客；若於期間加價入住一般假日，飯店則招待雙人英式下午茶乙份，今年聖誕節適逢周六一般假日，飯店推出耶誕禮物，入住12月25日只要補1000，即可同享一泊二食住宿專案。加碼優惠農曆春節不適用。

墾丁福華渡假飯店飯店位置絕佳，座落山、海交會的國家公園內，前眺大小尖山，後倚墾丁牧場，緊鄰小灣沙灘，距離墾丁大街僅5分鐘路程。館內設有許多休閒設施，戶外泳池有墾丁唯一50公尺標準泳道；寬敞的兒童戲水池、動靜皆宜的兒童玩樂館及梅花鹿園，可以讓親子歡樂渡過整個下午；健身房、桌／撞球區等運動設備能滿足房客的健身需求，齊全的休閒設施不論大人、小孩都可輕鬆享受悠閒時光！飯店也規畫定點旅遊以及半日遊，在解說人員帶領下可一窺珊瑚礁海岸、熱帶林及貓鼻頭等半島風光，另外也提供充足的旅遊資訊，讓遠道而來的朋友們輕鬆貼近墾丁的風光明媚。

入冬之祭正適合來四季恆春的墾丁渡過假期，想要來場輕鬆的國內旅遊，墾丁福華絕對是您的首選。11月5日至11月8日ITF國際旅展將在南港展覽館登場，無法到旅展現場的民眾也別灰心，飯店將在11月4日中午12:00搶先開放「線上旅展」，想要搶好康確無法到場的民眾記得要到墾丁福華官網查詢