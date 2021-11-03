台灣自來水公司第二區管理處辦理「龜山區文化二路34巷16號前管線斷管連絡工程」，預計於110年11月23日13時起至110年11月23日24時止，進行施工停水，請民眾預先儲水備用，停水戶數約4221戶；水壓降低戶數280戶。

停水區域

龜山區：大湖里、文興路、文化二路、文二三街、文化三路、文二一街、復興街、龜山一路、忠義路二段、復興一路、文三三街、文三一街、文三二街、大湖一路(以上含巷弄街)。

水壓降低區域

龜山區：公西里、大湖路、大湖一路106巷、復興街、忠義路二段(以上含巷弄街)。

停水及水壓降低時間

自110年11月23日13時起至110年11月23日24時止，共11小時。

經濟發展局提醒民眾預先於停水前六小時完成儲水，並請節約用水，同時避免於停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用。並提醒民眾於停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。

恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知自來水公司或經濟發展局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢。相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢https：／／www.water.gov.tw／mp.aspx？mp=1。