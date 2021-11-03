晶華國際酒店集團搶攻旅展商機，今年祭出至晶華酒店旅展攤位消費，消費滿一萬元再送總價值5000元的集團住宿抵用券—可於太魯閣晶英酒店、台南晶英酒店、礁溪晶泉丰旅以及捷絲旅西門館、三重館、花蓮中正館、高雄中正館、高雄站前館與台南十鼓館均分別抵用500至1000元不等的住宿費用。

與實體展覽同步，晶華於即日起至11月8日下午7點於官網舉辦線上旅展，集合旗下台北晶華酒店、台南晶英酒店、晶泉丰旅以及Just Sleep捷絲旅、攜手推出多款超值餐飲、住宿優惠內容，方便消費者搶先購買。

為方便民眾們就近採購、晶華酒店此次也將於館內設立實體攤位，11月5日(五)至11月7日(日)每日中午12點至下午8點、於晶華酒店一樓栢麗廳前方推出「2021台北國際旅展．晶華快閃店」，現場將販售台北晶華酒店超值餐券、住宿券。

台北晶華酒店今年以城市渡假為主題，推出多款超值住宿券，其中的明星商品首推台北晶華酒店和礁溪晶泉丰旅攜手推出的「雙城假期住宿券」，消費者可以6999元的超值價格一次體驗兩間頂級飯店，一晚入住以五星美饌聞名的台北晶華酒店，另一晚則可入住擁有北台灣唯一無邊際溫泉池的礁溪晶泉丰旅。

台南晶英酒店則推出折扣高達2.9折的「海東家庭客房平假日不含早住宿券」，主打假日、加人不加價，最多可入住4人；礁溪晶泉丰旅推出「雅緻溫泉雙人房贈餐食住宿券」獨家優惠，享用晚餐壽喜燒吃到飽雙人晚餐，或日式質感泉思家庭套房一泊一食住宿券，每房加碼贈送12 歲孩童2位入住免費含自助式早餐及客房備品，折扣達4折。據點遍佈全台的Just Sleep捷絲旅祭出歷年熱賣、全台通用的「聯合住宿券」，折扣高達2折。

餐飲優惠券的部分，台北晶華酒店強打最受歡迎且重新開幕的栢麗廳自助餐廳「栢麗廳平日午餐四人券」，買十張再送一張，折扣高達63折。三燔本家則延續往年熱賣的「三燔本家平日午餐壽喜燒或涮涮鍋放題雙人劵」，折扣高達63折。館外的人氣餐廳JustGrill、泰市場、義饗食堂及故宮晶華也推出多款人氣餐券，折扣最高達64折。