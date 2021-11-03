民進黨議員3日質詢時表示傳統市場、夜市消費收據登錄，平均消費竟能破千，最高達萬元，質疑消費金額灌水。（盧金足攝）

第3屆台中購物節網站英文版連QA日期停留2020年，變成穿越時空的台中購物節？零售市場開出九張收據登錄高達9萬元，議員質疑菜市場和夜市能花這麼多錢？質疑灌水，經發局表示，疫情因素，國外旅客無法來台，可能沒注意到英文版網站，夜市收據加強稽查。

議員謝志忠、王立任、張玉嬿、張耀中、黃守達3日針對購物節抨擊，今年預算多10倍，加上去年3倍券升級到今年5倍券，整體設定目標卻不見符合比例成長、APP登錄令人疑惑公正性、且9成預算用在爽抽現金，無法創造消費循環加乘效果，要求全面改善配套措施。

王立任示，今年經發局拿出比去年還多10倍的預算，應該也要創造出比去年多10倍的消費金額，但經發局卻把今年消費金額目標設為175億元，只比去年消費金額90億元多近2倍而已，相差甚遠。

張耀中指出，依經發局資料顯示，有零售市場開出9張收據，登錄金額9萬元，平均一筆一萬，夜市部分登錄逾千筆收據，平均消費都超過2000元，去年台中購物節的平均消費金額才715元，這些動輒破千近萬的零售消費，如果不是用正常買賣消費管道取得登錄收據，對認真努力消費去拼抽獎資格市民朋友，情何以堪？

黃守達表示，第3屆台中購物節已經開跑第25天，英文版網站資訊仍然亂糟糟，連QA問答內的活動日期都還停留在2020年，號稱要與國際接軌的台中購物節，完全不重視英文介面，簡單的網站還能出現錯誤，實在太離譜。

經發局強調，台中購物節英文版網頁已具基本架構，民眾可點選觀看取得活動資訊，而進一步QA網頁也將盡速更新，針對中獎人領獎時提供的資料都會逐筆登打檢視，若中獎發票收據、領獎憑證不符合活動規定、逾期領取、發票收據遺失等，則視同自動放棄中獎權益。