李沐（左起）、林柏宏、陳庭妮在片中都有大尺度床戲。（陳俊吉攝）

由何蔚庭執導，林柏宏、李沐、陳庭妮、林哲熹、丁寧、姚愛寗主演《青春弒戀》3日舉辦媒體試片，導演率演員群出席暢聊拍攝秘辛，該片從開拍就打著「人人有床戲」口號，今天中午放映結束分享時，6位主演紛紛害羞表示不知該如何面對觀眾，直言「很赤裸」。

入圍本屆金馬女配角的陳庭妮，突破從影以來最大尺度，演出「謎片」網紅，與男友拍攝的愛情動作片在網上瘋傳，她笑說那其實現場是在一個極度荒唐的情況下完成，「大家絕對想像不到鏡頭後面的畫面有多混亂，女性工作人員與副導隔著好幾個枕頭在後面推波助瀾，結束後大家都精神恍惚地說『我從沒有過這種經驗』」。

電影中還有林柏宏和李沐看著那支影片自慰的橋段，在《火神的眼淚》與她飾演兄弟的林柏宏表示完全顛覆了自己對陳庭妮的所有印象，甚至有點嚇到了，「第1次看的時候我有笑，不是很可笑，是因為實在太逼真，我不知道該怎麼面對和反應，只好用笑掩蓋我的尷尬」。陳庭妮也補充：「難怪隔天看到林柏宏對看的氛圍就有些不一樣，才知道原來林柏宏先看了影片，連我自己都還沒看過。」

片中還有1場陳庭妮和李沐的女女床戲，李沐形容說：「這場戲對我而言比較難，比起男生和女生的床戲，我覺得跟女生反而會有更多的肢體接觸、手的碰觸，會很多撫摸，這些對我來說很私密，你摸他的時候可以直接感覺到對方身體的狀態這件事讓我蠻緊張的。」並透露因為2人的身高差距，她拍吻戲還要特別站在木箱上親。

飾演色情按摩女郎的丁寧也有與林柏宏的親密戲，被問及與小鮮肉林柏宏親密接觸感覺如何？丁寧先是開玩笑表示「沒事先跟老公報備，很期待他看到會覺得怎樣」，又求生慾超強地大喊：「我摸過很多鮮肉，但都沒有我先生好。」

姚愛寗片中有2場被強暴的戲碼，他大讚還好對手是林柏宏，因為自己沒有經驗，完全不知道這個角色在經歷這件事的當下會有什麼反應，「非常感謝柏宏在拍攝的時候安慰我說，每個人都是現場才真正的感受到真實的反應，所以不要太自責，很感謝他在戲裡戲外都給我心裡上很大的支持」。

另外，李沐也有在電話亭跟林哲熹的雨中吻戲，林哲熹笑曝：「還記得那時候連電話亭裡都是雨水，講話接吻的時候全身濕透，因為電話亭會漏一點水，可以說裡面像瀑布一樣。」該片12日至14日限定口碑場，19日正式上映。