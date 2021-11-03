台北國際旅展即將登場，台北美福大飯店優惠盡出，最熱銷的莫過於匯集各國美味的「彩匯自助餐券」，每人最低67折，品嘗豐盛的多國美食。饕客最鍾愛的「超值美食通用券」，可品嘗港台日義四大主題餐廳的精緻美味，甫獲得米其林一星的米香台菜餐廳亦可使用。

國旅方面，美福首度推出「行政客房一泊一食住宿券」，超值32折優惠價即可入住萬元客房，今年特別推出「除夕圍爐饗宴券」提前部署年節餐點，優惠再享台北市區免運；展場另推出「消費滿額贈」及「住宿券加購優惠」。

美福館內台北市的人氣自助餐廳「彩匯」，建議購買「平日超值優惠雙人券」，套券組合購買則可享有67折優惠，可選擇於早餐或者下午茶餐兩個餐期擇一使用。午餐及晚餐時段則另外提供每位單點位上的精選主菜供擇一品嚐，有日本A5和牛、鮮嫩龍蝦等供選擇，主餐內容不定期更換，超值優惠享用美味又不傷荷包。

館內台港日義四間異國餐廳，美福聯手推出「超值美食通用券」，一券在手，用舌尖遨遊世界，可品嚐到最高價值5500元的頂級美味。一次團購五張，折扣高達51折，港潮餐廳潮粵坊推出經典不敗的招牌菜色─「明爐香烤櫻桃鴨三吃」，針對秋冬季節推出應景的「青梅土雞火鍋」，以及為愛吃龍蝦的台灣人首度推出全新的「肉肉龍蝦餐」，可依個人口味選擇港式紅咖哩風味或川麻風味，再搭配綜合港點，好不滿足。

國境未開，美福飯店於旅展推出「行政客房一泊一食雙人券」，32折的超殺優惠，不容錯過，另有「禮遇升等食宿雙人券」優惠價，以36折體驗卓越五星等級的住宿，再享有禮遇升等房型。著重於美食享受的消費者可選擇「行政客房一泊二食雙人券」，提供彩匯自助早餐和晚餐各兩客，以39折的優惠折扣帶走餐宿好康。