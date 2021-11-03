為防堵新冠病毒傳播，全球許多國家為民眾打完2針的新冠疫苗後，已展開第3劑加強針接種。大陸國家傳染病醫學中心主任、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏和中國工程院院士、著名呼吸病學專家鍾南山也呼籲，加強第三針接種有其必要性。

中央廣播電視總台上海總站與世界頂尖科學家協會今天（11月3日）聯合主辦「科學嘉年華」活動，張文宏出席活動時表示，目前全球新冠疫情到了非常關鍵的時期。隨著疫苗兩次接種後，越來越多的國家都會開始加強第三針的接種。「現在第三針的接種成為非常好的全球性的選擇，但是完成第三針的接種還需要一段時間。」

鍾南山也同意加強針的重要性。他今天在出席2020年度國家科學技術獎勵大會後受訪時表示，新冠病毒現在的傳染性比較強，死亡率目前看起來沒有增加，但是在重症人、在老人中還是要非常注意，因為很多老人沒有接種疫苗。

鍾南山表示，他希望在年底至少有80％以上全民接種全程的疫苗，而且要特別關注老人。在可能的情況下增加注射第三劑是非常有效的。

針對本輪疫情仍在大陸各地延燒，擴散的面積比較廣，涉及的省份比較多，鍾南山估計病例還會再增加，「現在估計距離疫情的峰值還有一段時間，但是不會太長。現在算起來一個月基本是應該可以考慮能夠控制的。」

鍾南山強調，在目前情況下，還是需要持續性爭取零感染。他指出，中國防得再好，也不可能沒有感染。「你不可能消滅病毒，但是我們可以把病毒引起的感染危害縮到最小，所以爭取零感染在目前這個情況下還是需要的。等病死率明顯降低、全民充分打了疫苗、且社區的防護、個人的防護都形成習慣後，逐漸形成常態。」