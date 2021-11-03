包括英國、澳洲、加拿大、法國、德國等美國的親密軍事盟友，近期聯合致信美國聯邦參議院軍事委員會高層，呼籲其反對2022財年國防政策法案中的「買美國貨」（Buy American）條款。美國總統拜登為在經濟上防備中國大陸，正加強本土供應鏈，但也讓盟友擔心被擋在門外。

《國防新聞》（Defense News）3日報導，包含英國、澳洲、加拿大、法國、德國在內的25國駐美武官，先前聯合致信民主黨籍的美國參院軍委會主席利德（Jack Reed），以及該委員會的共和黨高階委員（ranking member，委員會中在野黨位階最高者）殷荷菲（James Inhofe），呼籲兩人在參院軍委會審理法案時，反對最新的「買美國貨」條款。

在已獲眾議院同意的新條款中，產品內須包含的美製零件比例，先從目前的55%提升至60%、2年後提升至65%、再5年後則提升至75%；此政策雖然對美國本土製造業有利，但會讓那些長期與美國親密合作、國內廠商擁有大量美國防工業體系訂單的盟國大受打擊。

荷蘭駐美國國防合作武官斯羅爾（Pieter-Henk Schroor）告訴《國防新聞》，若美國不歡迎盟友的國防工業產品，同樣會降低盟友購買美國軍備的意願，不僅降低各方作業互通能力，更可能衝擊美國經濟成長，或讓美國工作機會減少。

利德稍後已對「買美國貨」表達支持，但也安撫盟友，強調相關條款真正的用意是加強與親密盟友合作，以確保國防供應鏈的安全性。斯羅爾則表示，他知道該條款是針對中國大陸威脅，但呼籲應明文保障與盟友之間的合作，以免動搖雙邊關係。