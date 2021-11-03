屏東一間租賃汽車公司旗下汽車今年元旦行駛國道3號時，多度變換車道未打方向燈，經民眾檢舉後，國道警察依法舉發開出各3000元的罰單9張，該公司不服申訴。屏東地院審理認定警方舉發違反比例原則，撤銷其中7張，其餘駁回。

判決書指出，租賃公司之租賃自小客車於今年1月1日間下午行駛於國道3號北上260.5公里至231.5公里之間，因變換車道未全程使用方向燈，而遭到民眾檢舉，國道警察依法舉發共9張罰單。而該公司不服，遂提起行政訴訟。

該租賃公司主張，根據法規規定，違規地點須相距6公里以上並違規時間相隔6分鐘以上才可連續舉發，但警方卻在同路段間隔不到6公里，且在6分鐘內連續向他開出9張罰單，且民眾所舉發的影像畫質不佳，無法判定他確實違規，請求法官撤銷處分。

對此，國道警察回應，經檢視民眾檢舉影像可判定該車輛違規事實明確，雖間隔時間不久，但該車每次變換車道均未完整顯示方向燈，恐造成當時在附近駕車的民眾來不及採取相關措施，並致事故發生，依法分別處罰，並無違反一事不二罰的規定。

屏東地院法官勘驗證據後認定，該車確實有9次變換車道未打方向燈之違規，但根據大法官釋字，不論民眾檢舉或警方舉發均須符合比例原則，因此警方舉發已違反比例原則，因此該公司請求有理，最終選擇撤銷其中7張罰單，其餘要求駁回。可再上訴。