黃瑞華法官。本報資料照片

司法院人審會9日將討論一二審院長的人事異動，據了解其中最受關注的是，最高法院刑事第8庭法官黃瑞華接任台南高分院的人事案，黃是鄭捷殺人案等受命法官，她將鄭捷判死定讞後，鄭捷隨即遭執行死刑、槍決伏法。

此外由於多位院長任期屆滿須回歸審判工作，新竹地院院長劉嶽承調派高院庭長，由最高法院法官梁玉芬接受院長，高院法官王漢章調台東地院院長、高雄高分院庭長李昭彥調澎院院長等，院長的人事調查須經9日人審會討論才能定案。

法訓所21期結業的黃瑞華，台大法學碩士，她最受外界矚目的事件，就是2011年間擔任宜蘭地院院長時，法官陳嘉年因開庭態度不佳，被司法院人審會口頭警告處分，黃瑞華認為處罰太輕請辭院長。

2006年任宜蘭地院院長的黃瑞華，主動投書媒體質疑陳瑞仁檢察官起訴陳水扁，其國務機要費案的起訴書違憲，黃的行為讓當時的司法院長翁岳生看得跳腳，致電口頭告誡，要求謹守法官分際，但黃不認同仍主張有言論自由。