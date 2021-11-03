搶攻年底銷售旺季，裕隆日產今日發表 NISSAN ALL NEW SENTRA 「黑帶魅力版」回饋消費者，外觀設計以雙色類敞篷車頂，搭配鏡面黑化的前後保桿飾條、鏡面黑化鋁圈及鏡面黑化水箱護罩，強化整體車身風格；內裝升級安全性電子智慧後視鏡、個性風格的橘黑Two Tone內裝設計及炫彩七彩氣氛燈，升級不加價限量300台，享舊換新76.4萬元起優惠價，強勢直取中型房車市場。

NISSAN ALL NEW SENTRA 自改款上市以來廣受好評，「省油、安全、顏值」的產品力及完美流線跑格的車身設計，獲得廣大車主肯定與讚譽，在中型房車市場上備受台灣消費者喜愛，上市一年銷售即破萬台。裕隆日產特別邀請奧運柔道男神楊勇緯擔任年度代言人，兼具帥氣外型及柔道實力，展現與生俱來的「王者之風」。

裕日車表示，NISSAN ALL NEW SENTRA以其「省油、安全、顏值」的產品力及完美流線跑格的車身設計，在中型房車市場銷售名列前茅，上市周年即破萬台，為呼應車主的肯定，裕隆日產順勢以省油王、安全王、顏值王做為新的廣宣與產品訴求，同時希望透過楊勇緯的詮釋，更能精準、明確傳達給消費者。

裕日車表示，NISSAN為感謝廣大車主長期支持與愛護並響應政府振興政策，於歲末時節限時推出「NISSAN烹派豪禮」購車優惠專案，自即日起至11月30日止，凡入主NISSAN ALL NEW SENTRA 黑帶魅力版，即贈SHARP Healsio 水波爐乙台，再享「5千元現金或振興券升級4萬配件金」、「高額分期0利率」、「舊換新5萬元優先領」，及「68無限里程延長保固」等超狂烹派豪禮。