一名年約60歲的男性受到腳痛困擾多年，平時外出和生活起居都由兒子打點，後來疼痛變得更劇烈，他卻擔心疫情而不敢就診，忍痛長達3個月，直到兒子發現患者腳部發黑，甚至失去知覺，緊急送醫幸運保住雙腿。醫師警告，周邊動脈阻塞如未在6小時黃金時間內打通血管，有很高機率必須截肢。

周邊動脈阻塞疾病是全身動脈粥狀硬化一種表現，在台灣盛行率高達15.6％到32％。高雄長庚醫院胸腔及心臟血管外科醫師顏旭霆表示，大約40％到50％的周邊動脈血管疾病患者沒有臨床症狀，初期症狀輕微，常被認為是退化性關節炎，因而延誤就醫。

台北榮民總醫院外科部心臟血管外科醫師陳沂名指出，隨著疾病病程進展，患者漸漸在行走一段時間後腿部肌肉會發生缺血、疼痛的現象，休息一段時間後就恢復正常，醫學上稱為「間歇性跛行」，若未積極處理，很有可能導致腿部缺血發黑、肌肉溶解，最嚴重恐需要截肢。

周邊動脈阻塞與許多心血管疾病相同，都是由不良的生活習慣或三高慢性病引發的血管病變，好發於50到60歲民眾。顏旭霆指出，周邊動脈血管疾病為動脈粥狀硬化惡化的指標，也將增加心血管疾病及腦血管疾病的死亡率，若血管硬化指標（Ankle-Brachial Index，踝肱血壓比值）ABI≦0.9，10年內死亡率更是會提升2倍。

陳沂名提醒，周邊動脈阻塞需把握6小時黃金治療時間，若沒有及時打通血管，有很高的機率必須截肢，若發現腿腳麻痛症狀應有所警覺；早期治療周邊動脈阻塞多以外科繞道手術為主，目前治療上多以侵入性較低的周邊氣球導管手術治療。