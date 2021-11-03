台裔波士頓市議員吳弭（Michelle Wu）當選波士頓市長，她在勝選演說中表示將成為為全民服務的波士頓市長，並以中文、英文、西文等多種語言強調「一切都有可能」。（圖／美聯社）

美國波士頓2日舉行市長選舉，由台裔波士頓市議員吳弭（Michelle Wu）當選，成為成為當地首位有色人種女市長；員警出身的亞當斯（Eric Adams）當選紐約市長，即將成為史上第2位非裔紐約市長。新北市長侯友宜對此感到十分動容，並回想起自己投入公職的心路歷程，並表示將會和這兩位新市長一起努力，共同為地球永續盡心盡力。

侯友宜今天(3日)在臉書上表示，有兩位新任市長的誕生，寫下歷史紀錄，再度讓我們感受到民主之可貴！第一位是學生時期遭逢家庭巨變，進而想打破官僚體制的沈痾，而踏入政壇的台裔市議員吳弭（Michelle Wu），她成為200年來，美國波士頓首位女性市長，打破了當地長達兩世紀由白人男性主政的框架。

第二位是在紐約布魯克林區成長，家境清寒，青少年時期決心成為警察，進行改革，和我一樣出身警界的非裔退休警官亞當斯（Eric Adams），當選了新任的紐約市市長！他在投票所外憶及他的生命旅程時，擦去眼淚，說出了一句話，“ I am you. We won already.”「短短幾個字，令我格外動容！」

侯友宜坦言，自己能深深能體會他們是如何靠著堅忍不拔的毅力與心志，撐過人生最苦澀的幽谷，進而化為一股理想與力量，戮力投身公眾服務的歷程。並指自己從小在市場豬肉攤旁成長，靠著爸爸辛苦拉拔長大，進入警界後，經歷一次又一次生死交關，只想愛家、 愛國的心卻更加堅定，「投身公職何嘗不是和他們一樣，希望貢獻自己所有的力量，為人民、為國家做更多的事！」

侯友宜也說，今年4月世界地球日，也很有緣分，剛好與紐約、波士頓市政府視訊連線，共同倡議永續環保行動，當時還簽署了紐約市發起的「地方自願檢視報告」(VLR)宣言。未來兩位新市長上任後，也一定會秉持著這份友誼與合作理念，繼續和他們一起努力，共同為地球永續盡心盡力！