台裔波士頓市議員吳弭(Michelle Wu)當選波士頓市長,她在勝選演說中表示將成為為全民服務的波士頓市長,並以中文、英文、西文等多種語言強調「一切都有可能」。(圖/美聯社)

美國波士頓2日舉行市長選舉,由台裔波士頓市議員吳弭(Michelle Wu)當選,成為成為當地首位有色人種女市長;員警出身的亞當斯(Eric Adams)當選紐約市長,即將成為史上第2位非裔紐約市長。新北市長侯友宜對此感到十分動容,並回想起自己投入公職的心路歷程,並表示將會和這兩位新市長一起努力,共同為地球永續盡心盡力。

侯友宜今天(3日)在臉書上表示,有兩位新任市長的誕生,寫下歷史紀錄,再度讓我們感受到民主之可貴!第一位是學生時期遭逢家庭巨變,進而想打破官僚體制的沈痾,而踏入政壇的台裔市議員吳弭(Michelle Wu),她成為200年來,美國波士頓首位女性市長,打破了當地長達兩世紀由白人男性主政的框架。

第二位是在紐約布魯克林區成長,家境清寒,青少年時期決心成為警察,進行改革,和我一樣出身警界的非裔退休警官亞當斯(Eric Adams),當選了新任的紐約市市長!他在投票所外憶及他的生命旅程時,擦去眼淚,說出了一句話,“ I am you. We won already.”「短短幾個字,令我格外動容!」

侯友宜坦言,自己能深深能體會他們是如何靠著堅忍不拔的毅力與心志,撐過人生最苦澀的幽谷,進而化為一股理想與力量,戮力投身公眾服務的歷程。並指自己從小在市場豬肉攤旁成長,靠著爸爸辛苦拉拔長大,進入警界後,經歷一次又一次生死交關,只想愛家、 愛國的心卻更加堅定,「投身公職何嘗不是和他們一樣,希望貢獻自己所有的力量,為人民、為國家做更多的事!」

侯友宜也說,今年4月世界地球日,也很有緣分,剛好與紐約、波士頓市政府視訊連線,共同倡議永續環保行動,當時還簽署了紐約市發起的「地方自願檢視報告」(VLR)宣言。未來兩位新市長上任後,也一定會秉持著這份友誼與合作理念,繼續和他們一起努力,共同為地球永續盡心盡力!