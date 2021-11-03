據新華社報導，紐西蘭貿易與出口增長部國務部長菲爾．特懷福德3日宣布，紐西蘭已經正式批准區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）。

報導指出，特懷福德在一份聲明中說，紐西蘭2日批准了這一協定，這將進一步加速紐西蘭新冠疫情後經濟復甦進程。

特懷福德表示，RCEP將為紐西蘭企業帶來巨大經濟利益，為紐西蘭出口產品進入RCEP價值鏈創造機遇，更加寬鬆的市場准入也便於紐西蘭服務貿易和投資進入中國、東協等市場。

RCEP一共有15個締約國，其中有10個東協國家，其餘5個國家分別是中國、日本、韓國、紐西蘭和澳洲。

根據協定規則，10個東協國家中的6個國家完成國內批准程序，以及5個非東協國家中要有3個國家完成國內批准程序，RCEP才能生效。

目前，在這15個國家中，泰國、新加坡、汶萊、柬埔寨、中國、日本、紐西蘭和澳洲都已經完成了國內批准程序。此外，韓國、緬甸、菲律賓等國的批准程序均已進入最後階段，也就是說，還需要兩個東協國家的批准，RCEP即可正式落地生效。

市場分析，照當前的進度，RCEP在2022年上半年生效的可能性越來越大。