廣州遊樂設備國際產業展－神州遊樂展（GTI）於11月3日～5日登場，台灣遊戲大廠鈊象（3293）透過代理商參展，展出多個商用機台遊戲，鈊象目前在商用機台上，仍以中國大陸以及美國兩市場為主，今年上半年鈊象陸續推出「奧特曼系列變身大對決」、「狂野飆車9」等機台，獲市場不錯的迴響，惟受疫情反覆影響，法人預估，鈊象整體商用遊戲機台下半年營收表現將有望與上半年持平。

神州遊樂展（GTI）從2009年開始，為一年一度的遊戲展會，今年有超過550家企業參展，主要是針對遊戲遊樂設備生產製造商、研發商、代理商舉辦的B2B展會，展品範圍廣闊，包括室內外水陸遊樂園設施、親子／兒童遊樂設備、電子遊戲設備、VR／AR／MR設備等。

鈊象今年透過代理商參展，包括如狂野飆車、機甲2、奧特曼系列變身大決戰等機台，都是展出重點。目前鈊象旗下商用遊戲機台與網路遊戲在總營收的占比約為8：92。

先前鈊象董事長李柯柱表示，在商用機台部分，鈊象專注在競爭力高的產線，今年幾項重量級產品如狂野飆車9，在海外市場表現亮眼，惟疫情影響導致買氣遞延，預期在疫情緩解後，買氣將有望陸續回溫。此外，鈊象也將在美國推出出狂野飆車9以及新的魚機，營運動能將有望在第四季發酵。不過中國市場在經歷幾波疫情之下，因此鈊象認為，整體商用遊戲機下半年的營收表現與上半年相當。

鈊象累積今年前九個月營收84.57億元，年增38.62％。9月單月營業淨利為4.65億元，稅前淨利4.85億元，單月稅前EPS 6.88元。李柯柱先前形容2021年是公司的「豐收年」，營運表現跟內部預期的目標相比算是達到高標，比預期還要好，主要的成長動能，則是來自旗下6大網路遊戲App以及商用機台營運表現。

展望接下來營運，鈊象今年底前，將推出全新音樂新手遊「唯舞獨尊：美麗新世界」，先以台灣為主要發行市場，預計將在明年寒假搭上旺季效應進行推廣。「唯舞獨尊」過去在端遊時代單月營收介於1500萬～2000萬元，且是知名IP，預期推出之後，將有望再吸引老玩家回流。

至於美國遊戲授權業務部分，李柯柱表示，鈊象在美國推出第一個平台，目前仍以3大州的網咖為主，在當地排名第一，市占率約五成～六成。但因為美國規定網咖與網咖之間需要保留一定的距離，以避免惡性競爭。受實體距離限制，鈊象在當地的市占率一直維無法向上突破。因此，明年預計將在美國推出第二個平台，透過相同的代理商，但是用不同的遊戲內容打破距離限制，同時也期望藉此拿下剩餘尚未攻占到的四成市占率。