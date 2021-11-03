歐洲議會官方代表團抵台，今日下午至政院拜訪行政院長蘇貞昌。蘇貞昌與委員會主席古斯曼(Mr. Raphaël GLUCKSMANN)交換意見，並強調台灣對抗中國發動假訊息干擾相當有經驗，委員會也視台灣視對抗假訊息的基地，希望台灣經驗能夠幫助歐盟抵抗外國勢力干預。

歐洲議會代表團今日出席人員，包括歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序(含假訊息)」(INGE)特別委員會主席古斯曼，以及歐洲議會議員庫畢斯、葛芮若、施依德、奧弗斯、奇裘斯、德歐斯，與歐洲議會秘書總處對外政策總署INGE特別委員會協調處處長瓦拉辛、政策官琵霍，社會黨團(S＆D)外交政策顧問烏葵薩、復興歐洲黨團(Renew)政策顧問卡勒保、綠黨黨團(Greens／EFA)外交政策顧問博恩、身分暨民主黨團(ID)政策顧問包斯科。

台灣方出席人員，包括蘇貞昌、行政院政委羅秉成、黃致達、法務部長蔡清祥、經濟部長王美花、NCC主委陳耀祥、外交部次長曾厚仁、內政部次長陳宗彥、行政院外交國防法務處長譚宗保。

蘇貞昌指出，這是歐洲議會特別委員會官方代表團史上首次來台訪問，要代表台灣政府與人民歡迎，雖然台灣跟歐洲距離遙遠，但在自由、民主、人權、自由貿易，以及打擊假訊息上的價值堅持上，非常接近。

古斯曼說，歐洲議會見證台灣過去30年的民主成就，而歐洲議會跟台灣共享熱愛自由民主，這讓我們之間沒有距離。

蘇貞昌表示，中國對待人民以集權方式，不尊重自由貿易規範，在假訊息上的行為讓人憂心，台灣站在自由民主的第一線，重要也辛苦，而且台灣對抗假資訊非常有經驗。

古斯曼指出，台灣的民主成就值得一提，特別是當台灣面對北京的威權體制時，仍淬鍊出令人敬畏的民主，對全世界而言，台灣民主更是啟蒙來源，也證明威權不是未來。希望透過從台灣學習的經驗，加強自己能力，與台灣合作對抗假訊息。

蘇貞昌說，2周前歐洲議會以580票對26票，通過正式報告及36項具體決議，包括駐台機構正名為駐台代表處、支持立陶宛與台灣發展關係、譴責中國經濟制裁立陶宛等等，希望雙方能更一步合作，也要感謝歐洲議會支持台灣參加WHO的決議。

蘇貞昌也致贈金邊轉寫盤、泡茶器組、藍鵲台灣瓷盤等瓷器給古茲曼、6位歐洲議會議員及秘書總處與黨團顧問。