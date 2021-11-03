《極西之地有個費特兒》搬演王后愛上王子的禁忌之戀，京劇名角朱安麗、盛鑑、謝冠生三人同台飆戲。（國光劇團提供）

不管是赤裸上身，或是透過身段和肢體，展現床第之間的情慾流動，國光劇團全新製作《極西之地有個費特兒》，選材希臘神話故事《費特兒》，由趙雪君擔任編劇、戴君芳擔任導演，並由傳藝金曲獎最佳演員朱安麗、演影雙棲的小生演員盛鑑、國光當家丑角謝冠生等合力演出，再度開創新編京劇的可能性。

本劇在2019年時，曾有個和新加坡南管團隊湘靈音樂社合作的版本，當時運用南管、京劇和現代舞元素，表現一段王后愛上王子的禁忌之戀，如今成為全戲劇作品，加上墨西哥專門研究《費特兒》的劇作家辛蜜拉（Ximena Escalante）擔任戲劇顧問，來自荷蘭的國際製作顧問羅伯特（Robert van den Bos）表示，「這是一部帶有台灣觀點的希臘故事，希望未來有機會推展到國際演出。」

《極西之地有個費特兒》故事取材希臘神話及古羅馬時期法國劇作家拉辛作品《費特兒》，描述王后在愛神的捉弄下，愛上繼子，對他求歡不成而深陷慾望苦海。

朱安麗表示，王子的年紀其實和王后相差不遠，「對她而言，她也只是想要擁有一份屬於自己的感情，只是她選錯了對象，愛上自己的繼子。這樣的一廂情願，讓她變得很扭曲。」

盛鑑這次在劇中飾演三個角色，包括國王、王子、幻影王子，他表示，劇中的王子正直而善良，「他非常愛自己的父親，不斷拒絕王后求歡，同時他和自己同父異母、由王后所生的弟弟又非常要好，最後局勢呈現無解狀態。」身穿帶有西方小丑裝扮的謝冠生，在劇中飾演看顧王后的小丑，他表示，這部作品談論了愛自己所愛，但是要用對方法。

戴君芳表示，舞台上以一個有水的洞穴呈現王后的夢境，「代表一種深層的意識，水也是情慾的象徵，我們定格了一圈圈的水波漣漪呈現情感，影像上也都從水波發展。」此外，劇中還有歌隊，但是不歌唱，透過肢體表現王后的內在心境，以及消息傳遞者。演出將於11月13日、14日在台灣戲曲中心大表演廳登場。