為了喚醒年輕族群正視台灣環境保育問題，台灣應用材料與新竹市愛惜社區推展協會連續7年聯手舉辦《看見台灣之後》系列活動，過去團隊走進校園推出豐富活動，但今年因疫情之故，在不能停辦的原則下，調整為線上關懷環保訪談影片欣賞，以聽見土地的聲音做主題，聚焦陸海空3大領域，邀請6名國內知名講師替保育動物發聲。

《看見台灣之後》系列活動辦理7年來，迄今已累計帶動桃竹苗地區多所高中超過6萬名師生透過參與活動。今年共有10所高中職參與活動，包括新竹高工、世界高中、湖口高中、關西高中、苗栗農工、大同高中、苗栗高商、新屋高中、龍潭高中、南崁高中等校。

台灣應材表示，基於疫情考量，同時兼顧環保教育的倡導，團隊討論多時，決定將行之年有年的電影欣賞和實體講座，改弦易轍為線上關懷環保訪談影片欣賞，並以聽見土地的聲音做主題，聚焦陸海空3大領域發展。

陸地領域是由台灣石虎保育協會理事長陳美汀和台灣黑熊保育協會張鈞皓獸醫師主講。陳美汀分享她在保育石虎這條路的決心，張鈞皓則透露在一次因緣際會中，參與台灣黑熊的捕捉繫放研究，從此成為黑熊媽媽黃美秀研究團隊的一份子。

海洋領域則由台灣海洋學者台大海洋研究所戴昌鳳教授和黑潮海洋文教基金會董事長廖鴻基主講，介紹珊瑚和鯨豚的保育。天空領域則由《夜行獵守：台灣草鴞》紀錄片導演楊守義以及黑鳶公主林惠珊老師主講，林惠珊分享自己做老鷹保育的夢想，楊守義則分享拍攝草鴞紀錄片時的難處。

應用材料公司台灣區總裁余定陸表示，台灣應材長期關懷這片土地，其中環境教育推廣是企業公益關注的議題之一，透過講師帶領學生一同探討環境永續課程，幫助學子進一步了解環境變化。