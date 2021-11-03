今年初才剛以瘋狂大反派的角色讓觀眾為之眼睛一亮的「2PM」玉澤演，演員之路再躍進，首度主演古裝喜劇《御史與祚怡》，透露拍攝前作《黑道律師文森佐》時因為身心狀態都很辛苦，但正好接到了《御史與祚怡》的邀約，看完劇本後覺得既歡樂又療癒，因此開心答應出演。並透露繼前這次飾演的角色一樣具有反轉魅力，非常值得粉絲期待。

該劇由《金秘書為何那樣》導演劉鍾善和《訓南正音》編劇李才胤聯手打造，劇情描述朝鮮時代一名性喜偷懶卻偶然間被指派為御史的美食家公子，遇見為了尋找幸福而主動要求「離婚」的前衛奇女子，進而展開一場爆笑搜查的歡樂故事。3日舉辦線上記者會，導演劉鍾善率領劇中認真又搞笑的「御史團隊」成員玉澤演、金惠奫、閔鎮雄、朴康燮、李尚熙也都一起出席，陣容浩大。

雖然是第1次主演喜劇，也是主演古裝劇，不過玉澤演的古裝扮相得到了一致好評，再加上其這次飾演的「羅二言」既帥氣又好像少根筋，讓玉澤演笑稱「根本是朝鮮時代的自己」，同時也獲得主持人認證是演出了1個「人生代表作」的角色。而當被問到既然角色設定上是美食家，劇中是否有出現很多美食時，玉澤演毫不遲疑地回答：「是的，有很多，但因為我的身份是御史，所以都不能吃，真的好可惜」，自然又有趣的反應引起眾人大笑。

女主角金惠奫曾在《偶然發現的一天》時短暫為戲穿過韓服，她表示在那之後心裡就有了想要認真嘗試古裝劇的想法，很開心這麼快就能圓夢。被問到和玉澤演合作感想時，她嬌笑著稱讚見到本人之後覺得很帥，但相處後發現對方還真的很像在出演《一日三餐》時的「玉傻子」模樣。還稱讚玉澤演從第一次碰面開始就很幽默、搞笑、愛胡鬧，認為他是劇組的「氣氛製造者」，玉澤演聽到之後立即反駁說「我覺得金惠奫才是現場的氣氛製造者」，沒想到卻被主持人吐槽「來不及了，她已經先說了」，有趣的互動也展現出了主演們的好交情。該劇9日起，每週二、三friDay影音更新。