上櫃通信網路業互動科技（6486）受到疫情趨緩的帶動，第三季獲利大躍進，年增逾363.77％，單季EPS 1.54元，一舉攻佔全年高點，展望第四季，互動科技樂觀表示，依目前掌握的訂單狀況，第四季業績應會比第三季成長許多，甚至有機會接近去年同期的水準。

互動科技業績愈陳愈香，根據最新出爐的財報顯示，第三季單季合併營收雖僅3.78億元，只比去年同期的2.87億元成長32.04％；但受到毛利率以49.95％創高的拉動，稅後純益一舉躍升至5982萬元，繳出較去年同期激增363.77％的成績，經換算今年第三季單季EPS則達到1.54元。

另在累計前三季的表現部分，經結算合併營收為11.35億元，約較去年同期的10.28億元成長10.46％，另累計稅後純益為1.45億元，換算EPS 3.75元，表現也優於去年同期的EPS 3.06元。

對於第三季業績大躍進，互動科技指出，主要是因為8月以後疫情微解封，帶動8月及9月的業績及利潤成長，疫情趨緩的利多不僅反映在第三季的獲利上，也驅動前三季的稅後淨利往上躍升，初估年增率達到28.43％。

互動科技指出，第四季原本就是是互動科技的傳統旺季，依目前掌握的訂單狀況，預期第四季業績應會比第三季成長許多，甚至有機會接近去年同期的水準。

展望未來，著眼於政府大力推動5G企業專網，互動科技透露，現已和電信業者展開合作，並分別在北部及南部取得訂單，希望未來全力往高科技新應用領域持續努力深耕。