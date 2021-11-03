國家通訊傳播委員會（NCC）3日舉行第988次委員會議決議，同意中嘉集團所屬吉隆等12家有線電視系統董事長、董事、監察人及經理人變更。

NCC表示，依有線廣播電視法第29條第1項授權訂定之《有線廣播電視系統經營者營運計畫變更申請許可或報請備查辦法》第2條第1項第5款等規定，許可中嘉集團所屬吉隆等12家有線電視系統董事長、董事、監察人及經理人變更。

中嘉數位股份有限公司旗下計有吉隆、長德、萬象、麗冠、新視波、家和、北健、三冠王、慶聯、港都、雙子星及數位天空等12家有線電視系統，110年第2季訂戶數達107萬戶，市場占有率22.37％。

NCC表示，本申請案係該集團旗下12家有線電視系統董事辭任，並屆期改選董事長、董監事及經理人之重大人事變動。為瞭解該集團旗下有線電視系統新經營團隊之經營理念與維護民眾收視權益等考量，NCC請申請人補充說明擬任人員學經歷與經營構想等層面，並要求吉隆等12家有線電視系統，應確實執行評鑑、換照之各項事項。NCC表示，期望在數位匯流時代下，有線電視產業能夠良性競爭、深耕地方，以提供消費者多元優質的服務。